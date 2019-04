Samsonite hergebruikt post-consumer plastic afval in de allereerste circulaire polypropyleen koffer

Naar aanleiding van Earth Day introduceert Samsonite zijn eerste collectie gemaakt van circulair polypropyleen op basis van post-consumer verpakkingsafval. In de huidige tijdsgeest waar we ons steeds meer bewust worden van de milieueffecten van plastic afval, zal deze duurzame oplossing zonder twijfel reizigers over de hele wereld inspireren om een verstandige maar stijlvolle keuze te maken die het milieu ten goede komt. Op 22 april 2019 zal Samsonite een exclusief aantal modellen van de S’Cure ECO Green Grey editie lanceren via de Samsonite website.

Samsonite staat bekend om zijn compromisloze focus op hoogwaardige producten en duurzaamheid. In het Europese innovatie- en ontwikkelingscentrum in Oudenaarde voert het team voortdurend onderzoek naar innovatieve materialen en technologieën. Met als resultaat, geavanceerde producten met focus op absoluut comfort, de lichtste materialen, uitstekende kwaliteit en duurzaamheid.

De ‘Green Grey’-editie van S’Cure ECO is ‘made in Belgium’ en de eerste koffer ter wereld die gemaakt is van gerecycleerd huishoudelijk kunststofafval. Zo wordt plastic afval hergebruikt en materiaal dat te waardevol is om weg te gooien, verwerkt tot een hoogwaardig functioneel product.

De koffer is perfect afgestemd op de behoeften van de moderne reiziger en gemaakt van gerecycleerde materialen van hoge kwaliteit. De schalen van de koffer zijn gemaakt van gerecycleerd polypropyleen (PP) van post-consumer verpakkingen en de binnenstof is gemaakt van gerecycleerde plastic flessen (PET). Dit maakt de S’Cure ECO “Green Grey” koffer niet alleen zeer duurzaam, maar ook licht en sterk voor de beste reiservaring.

Christine Riley Miller, Global Director Sustainability Samsonite, ziet deze innovatie binnen een groter geheel: “We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om onze ecologische voetafdruk in al onze activiteiten te verkleinen. Natuurlijk speelt onderzoek naar nieuwe duurzame materialen een belangrijke rol, omdat het ons in staat stelt onze zoektocht naar innovatie te combineren met onze inzet voor duurzaamheid. We zijn vastbesloten om op zoek te gaan naar mogelijkheden om het gebruik van gerecycleerde en recycleerbare materialen in onze producten te maximaliseren om zo een betere wereld voor toekomstige generaties te kunnen creëren.”

Het basismateriaal is afkomstig van Quality Circular Polymers (QCP), een joint venture van SUEZ en LyondellBasell, die circulaire polymeren produceren in Nederland. In 2017 zijn QCP en Samsonite besprekingen gestart om samen een koffer te ontwikkelen op basis van het QCP-materiaal.

Pauline Koslowski, Director Research and Innovation Samsonite Europe: “De circulaire economie biedt veel mogelijkheden voor materiaalselectie voor onze koffers. Dankzij de nauwe samenwerking met de juiste partners zoals QCP, SUEZ en LyondellBasell, zijn we erin geslaagd gerecycleerde materialen naar een hoger niveau te tillen, en zo aan onze hoge kwaliteitseisen te voldoen.”

Christine Leveque, Director Business Innovation bij SUEZ en Jim Seward, Vice President of Sustainability, Technology and Joint Venture bij LyondellBasell bevestigen: “Samen kunnen we gerecycleerde kunststoffen aanbieden die niet alleen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van onze klanten, maar ook bijdragen aan de circulaire economie en de impact op het milieu verminderen. Dat kunststoffen meer dan een leven hebben, bewijzen we door onze samenwerking met Samsonite. Het vinden van innovatieve manieren om een product dat normaal gezien wordt weggegooid nieuw leven in te blazen en zo zijn levenscyclus te verlengen, is een toch wel heel bijzondere prestatie en we zijn dan ook maar wat trots om er deel van uit te maken.”