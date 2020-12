Samenwerking Winclove Probiotics en non-profitorganisatie Justdiggit

Het familiebedrijf Winclove Probiotics vergroent samen met Justdiggit 2.100 hectare landschap in Tanzania. Het gebied heeft de grootte van bijna de helft van Amsterdam Noord, de thuisbasis van het bedrijf. Binnen het project ‘Re-grow trees’ worden met een investering door Winclove Probiotics 84.000 bomen teruggebracht om de CO2 -uitstoot van zakelijke vluchten te compenseren en zo een positieve impact te leveren op het klimaat, de natuur en de mensen.

Winclove Probiotics investeert in ‘Re-grow trees’ project Tanzania

Samen met Justdiggit werkt Winclove Probiotics sinds dit jaar in de Dodoma-regio in Tanzania aan vergroening, CO2-compensatie en hiermee aan klimaatherstel. Met het project ‘Re-grow trees’ worden in totaal maar liefst 8 miljoen volwassen bomen of ‘levende stammen’ in Tanzania teruggebracht door middel van de traditionele Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) techniek, ‘Kisiki Hai’ in het Swahili. Waarvan 84.000 bomen met hulp van de investering door het Amsterdamse bedrijf, om hun (noodzakelijke) zakenreizen te compenseren. De samenwerking met Justdiggit is een van de manieren waarop Winclove Probiotics bijdraagt aan een gezonde planeet en de ecologische voetafdruk minimaliseert.

Maarten Pekelharing, Algemeen Directeur van Winclove Probiotics: “Als je het hebt over ondernemingen die echt impact maken, dan vind ik Justdiggit een inspirerend voorbeeld bij uitstek. Zij passen helemaal in de ‘purpose economie’ waar wij achter staan. Een economie en maatschappij waarin betekenisvol ondernemen leading is.”

Over Justdiggit

De non-profitorganisatie Justdiggit wil de aarde leefbaar houden. Met hun motto ‘Als we de aarde kunnen opwarmen, dan kunnen we haar ook weer afkoelen,’ bouwen ze een movement om wereldwijd mensen te inspireren en te activeren om de aarde te herstellen. Gedegradeerde landschappen worden hersteld door gebruik te maken van traditionele vergroeningstechnieken, nieuwe technologie en een sterke communicatieve aanpak. De projecten die Justdiggit samen met lokale partners zoals de LEAD Foundation in verschillende Afrikaanse landen initieert, hebben gunstige effecten op behoud van water, voedsel, biodiversiteit, migratie en het klimaat.

Marjolein Albers, Managing Director bij Justdiggit: “Winclove Probiotics gebruikt net als Justdiggit de kracht van natuur om zo een positieve impact te maken. Ook qua mentaliteit zitten we op één lijn: positief en can do! We voelen een enorme connectie met de organisatie en zijn ontzettend blij met hun support.”