PEFC Nederland en SBNL Natuurfonds kondigen vandaag een samenwerking aan die is gericht op het behoud en herstel van bomen en struiken in het Nederlandse landschap. Het gaat om een wederkerige samenwerking waarbij PEFC financieel bijdraagt aan projecten van SBNL die zich richten op duurzaam beheer van bomen, zowel binnen als buiten het bos.

Wederzijdse versterking

De samenwerking vormt een duurzame en wederzijdse versterking waarin de kennis, middelen en netwerken van beide organisaties samenkomen. Door deze krachtenbundeling willen PEFC en SBNL bijdragen aan toekomstbestendig natuur- en landschapsbeheer én de zichtbaarheid van duurzaam houtgebruik in Nederland vergroten.

PEFC ondersteunt het SBNL Natuurfonds financieel bij projecten die aansluiten bij deze gezamenlijke doelstellingen. De middelen worden gericht ingezet voor initiatieven die bijdragen aan de aanplant, het herstel en het beheer van bomen en struiken in het landschap. Daarbij ligt de focus op duurzaam landschapsbeheer door particulieren en agrariërs en op projecten die in aanmerking komen voor, of toewerken naar, het PEFC-certificaat Bomen Buiten het Bos.

“Deze samenwerking stelt ons in staat om meer concrete projecten te ondersteunen die het landschap versterken. Samen met particulieren en agrariërs werken we aan duurzaam beheer van bomen en landschapselementen, met blijvende waarde voor natuur, landschap en erfgoed,” zegt Roelof Hemmen, voorzitter van SBNL Natuurfonds.

“Duurzaam beheer stopt niet bij de bosrand. Juist ook de bomen en struiken in het Nederlandse agrarische landschap zijn van grote waarde voor biodiversiteit en klimaat. Ze leveren daarnaast de meest duurzame grondstof: hout. Met deze samenwerking versterken we het PEFC-certificaat Bomen Buiten het Bos en maken we duurzaam beheer voor meer grondeigenaren bereikbaar,” aldus Maarten Willemen, voorzitter van PEFC Nederland.

Samenwerking officieel van kracht

Afgelopen woensdag ondertekenden bestuursleden van beide organisaties de intentieverklaring waarmee de samenwerking officieel van start ging. Namens SBNL waren voorzitter Roelof Hemmen en penningmeester Cécile Bloys van Treslong aanwezig. Maarten Willemen, voorzitter van PEFC, en bestuurslid Anne-Phia Maris bekrachtigden namens PEFC de samenwerking, die per 14 januari van kracht is.