Nieuw: de baksteen met een verleden. Met dit motto introduceert Wienerberger in intensieve samenwerking met New Horizon de circulaire gevelbaksteen CicloBrick. De productie is duurzaam omdat de baksteen voor 20 procent uit keramisch restmateriaal bestaat dat door New Horizon ‘geoogst’ wordt uit te slopen donorgebouwen. De CicloBrick draagt bij aan het verkleinen van keramisch sloopafval en voorkomt verspilling. Hij is er in 3 kleuren waalformaat: rood, oranje en brons.

Hoewel een traditioneel te verwerken standaard baksteen, is de CicloBrick in meerdere opzichten heel duurzaam en circulair. Als basisgrondstof wordt Nederlandse rivierklei gebruikt; duurzaam, want oneindig en lokaal beschikbaar. Daarnaast wordt 20 procent keramisch restmateriaal als grondstof aan de CicloBrick toegevoegd. Met behoud van alle functionele en esthetische eigenschappen als gevelbaksteen, is dat garantie voor een lange levensduur. Het restmateriaal wordt ‘geoogst’ en duurzaam gebroken door Urban Mining specialist New Horizon. Aan het einde van de levensduur kan de CicloBrick op dezelfde wijze selectief gesloopt, verwerkt en als materiaal hergebruikt worden. Dat maakt de circulaire cyclus weer rond.

Urban Mining Collective

Met de gezamenlijke ontwikkeling en introductie van de CicloBrick treedt Wienerberger ook toe als partner van het Urban Mining Collective van New Horizon. Partners van dit collectief hebben een gezamenlijke circulaire missie, waarin de stad als bron wordt gebruikt en grondstoffen en materialen uit slooppanden geschikt worden gemaakt voor hoogwaardig hergebruik. Inmiddels is er een ruim assortiment circulaire bouwmaterialen beschikbaar, waaronder de nieuwe CicloBrick. Met het oog op Nederland Circulair in 2050 zetten Wienerberger en New Horizon fors in op duurzaamheid en circulariteit. De CicloBrick zet beider ambities ondubbelzinnig kracht bij.

Samenwerking Wienerberger en New Horizon bevestigd door Bert Jan Koekoek (links, Wienerberger) en Erik Koremans (rechts, New Horizon Material Balance).