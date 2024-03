Een duurzame gevelbaksteen met 35% minder volume en gewicht, dát is de EcoBrick van Wienerberger. Vanaf dit jaar wordt de EcoBrick ook in ons land op energie-efficiënte wijze geproduceerd in de vernieuwde en gerobotiseerde productielocatie in Azewijn. Met digitaal engoberen wordt de nieuwe serie EcoBrick ColourCrafted voorzien van kleur en karakter. Minder grondstoffen en een innovatief productieproces dragen zo bij aan duurzame en betaalbare gebouwen.

Hypermodern, gerobotiseerd productieproces

Flinke investeringen hebben gezorgd voor een hypermodern, gerobotiseerd productieproces in Azewijn. Hier worden de nieuwe EcoBrick ColourCrafted gevelstenen geproduceerd met de nieuwe en innovatieve techniek digitaal engoberen. Enkele kleisoorten en engobes vormen de basis voor een breed scala aan sorteringen. Een afwerklaag met natuurlijke pigmenten zorgt voor diverse kleurcombinaties. De basisgrondstof klei smelt tijdens het bakken met de engobes en pigmenten samen tot een krachtige keramische gevelsteen. Zo krijgt de EcoBrick ColourCrafted zijn kleur, uitstraling en een nieuwe esthetiek. Door de stenen in grote volumes op een constante temperatuur af te bakken, kan er zeer energie-efficiënt worden geproduceerd.

De nieuwe standaard in metselwerk

Na de introductie van de EcoBrick ColourCrafted zal een doorlopende uitbreiding met nieuwe esthetische mogelijkheden volgen, in zowel handvorm als wasserstrich. “De focus van Wienerberger ligt op duurzaamheid en innovatie in de bouwsector,” zegt Commercieel directeur Wienerberger Miranda Aarnoudse. “Tegelijkertijd hebben wij met elkaar de opdracht om betaalbaar te blijven bouwen. Met EcoBrick hebben we de perfecte oplossing, waarmee je écht mooie gebouwen kunt realiseren. Innovatief, duurzaam én betaalbaar. Hiermee zetten we de nieuwe standaard in metselwerk.”

Duurzaam en betaalbaar bouwen

Duurzaam bouwen, liefst tegen lagere kosten, is de uitdaging waar de bouwsector voor staat. De EcoBrick gevelbaksteen is het antwoord van Wienerberger: met een dikte van slechts 65 mm is hij 35% smaller dan traditionele Waalformaat gevelbakstenen. Een smaller formaat gevelbaksteen betekent minder grondstoffen, minder energie tijdens de productie, minder transportbewegingen en verpakkingen en minder belasting op de bouw. Kenmerken die ten gunste komen van de prijs van de EcoBrick.

Nog meer pluspunten

Door het smallere formaat biedt EcoBrick meer ruimte voor thermische isolatie. Dat zorgt voor een hogere isolatiewaarde, lagere energierekening en extra comfort voor bewoners. Andere pluspunten zijn de lichtere verwerking met minder mortel en minder ruimtebeslag op de bouwplaats. Met EcoBrick is net zo’n fraai gevelbeeld te realiseren in hoogwaardige kwaliteit als met traditionele gevelbakstenen. Om te metselen of verlijmen is er een ruim assortiment beschikbaar in verschillende kleuren en texturen.