Wienerberger brengt in samenwerking met Leadax een nieuwe circulaire platdakbedekking op de markt: Leadax Roov. Een slimme oplossing voor platte daken die meehelpt aan het verminderen van de afvalberg in Europa. Geproduceerd vanuit een reststroom en aan het eind van de levensduur recyclebaar. Een product dat naadloos aansluit bij de ambitie van Wienerberger te bouwen aan een duurzame en circulaire toekomst. Een antwoord op de roep vanuit de bouwsector om duurzame en circulaire oplossingen te leveren.

Reststroom als basisgrondstof

Jaarlijks is er rond de 1,5 miljard kilo PVB-folie beschikbaar in Europa. Een reststroom uit veiligheidsglas gebruikt in gebouwen en auto’s en waarvoor tot op heden geen duurzame eindbestemming was. Door dit te gebruiken als belangrijkste grondstof voor Leadax Roov zijn we onderdeel van de oplossing om deze afvalberg te verminderen. Een prachtig uitgangspunt voor een nieuwe duurzame dakoplossing.

Samen brengen we het beste naar boven

Net zoals de meeste platdakbedekkingen heeft Leadax Roov een levensduur van minimaal 30 jaar, maar aan het eind van de levensduur is het ook nog eens recyclebaar. Dat maakt de cirkel rond. Het draagt daardoor bij aan een betere MilieuPrestatie Gebouwen score en heeft een aanzienlijk lagere milieu-footprint dan vergelijkbare oplossingen voor het platte dak. Leadax Roov kan eenvoudig zonder vuur of hitte worden aangebracht middels de verwerkingsproducten die waar mogelijk met PVB als basisgrondstof worden geproduceerd. De dakbedekking is verwerkbaar via diverse installatiemethoden, zoals mechanisch bevestigd in de overlap van de dakbanen.

“We zijn trots op dit innovatieve product dat aansluit op de grote uitdagingen waarvoor de bouwsector staat; het verduurzamen van gebouwen en het effectiever gebruik van grondstoffen. In 2050 moet de sector geheel circulair zijn en wij doen er alles aan om samen met de markt en partners producten te ontwikkelen die daar optimaal bij aansluiten. In dit geval in nauwe samenwerking met Leadax.” aldus Miranda Aarnoudse, Commercieel Directeur bij Wienerberger.

Het nieuwe groen is wit

Dat de dakbedekking wit is, komt de reflectiewaarde ten goede. Dit zorgt voor een koeler binnenklimaat met een mogelijke energiebesparing als gevolg. Een wit dak is ook een goede basis voor zonnepanelen, het koelende effect verbetert de werking van de panelen. Bovendien wordt Leadax Roov in Nederland geproduceerd wat zorgt voor minder transportkilometers en een aanzienlijk lagere CO2-emissie. De eerste geïnteresseerde partijen hebben zich inmiddels al gemeld en ondertussen is er een dak aangebracht in het schoolvoorbeeld voor duurzame gebiedsontwikkeling, het ‘Op Enka’ plan in Ede.

“We zijn niet alleen trots op dit product, maar zeker ook op een duurzame samenwerking met Leadax die voor diverse partijen vele voordelen op zal leveren in de vorm van dit circulaire daksysteem. Zowel voor de bouwsector als voor de eindgebruiker die diverse mogelijkheden heeft in afwerking en gebruik. Een dak anno 2022 is namelijk niet zomaar een dak. Het moet duurzaam zijn en tegelijkertijd kunnen voorzien in verschillende gebruiksfuncties.” zegt Miranda Aarnoudse.