YB – voorheen Yoghurt Barn – en Seenons werken samen vanuit een gedeelde missie: een wereld zonder afval, voor een positieve impact op het klimaat. Tijdens een pilot in 2020 – toen YB op zoek was naar manieren om zo klimaatneutraal mogelijk te opereren – bood Seenons een innovatieve oplossing om verschillende afvalstromen te reduceren en recyclen. Momenteel heeft YB dankzij deze samenwerking jaarlijks ruim 80% minder restafval, dat gelijk staat aan 66 containers met een inhoud van 660 liter per stuk. Vanaf 1 juli geldt er een nieuwe wetgeving: horeca is verplicht om etensresten – swill – te scheiden. En deze stroom is groot – bij YB vormt dit 40% van al het restafval. YB en Seenons willen de mogelijkheden laten zien aan bedrijven: het is simpel en de positieve impact is groot.

Horecabedrijven groter dan 100m2 – die per week minimaal 660 liter afval produceren – zijn verplicht om per 1 juli a.s. swill (en papier) te scheiden. Dit is bijna elke horecazaak. Niet alleen horeca, maar alle bedrijven, organisaties en overheden moeten eraan geloven in 2022. De hoeveelheid restafval, dat vergelijkbaar is met huishoudelijk restafval, moet gehalveerd worden ten opzichte van cijfers uit 2012: van 2 miljoen ton naar 1 miljoen ton. Een goed streven, maar waar te beginnen? Om snel richting deze doelstelling te komen, zijn de regels voor het scheiden van etensresten – oftewel swill – aangepast. Dit is namelijk een zware stroom – bij YB vormt het bijna de helft van al het restafval. Je bent dus al gauw kilo’s afval lichter als je dit scheidt.

‘’We begrijpen dat bedrijven, en helemaal de horeca, de focus momenteel niet heeft op het scheiden van afval. Maar deze nieuwe wetgeving is al een keer verschoven – van maart naar juli – en dit zal niet nog eens gebeuren. Wij zijn er om bedrijven, en ook horeca hierbij zo efficiënt mogelijk te helpen en ondersteunen. Niet alleen met onze service (de app), maar ook in het verzorgen van de juiste materialen – zoals afvalemmers. Van de inmiddels 17 fijnmazige afvalstromen die door ons systeem verwerkt kunnen worden, is swill een grote, zware stroom. En heel waardevol. Betreft reductie kun je hier snel impact maken, maar ook als je kijkt naar het hergebruiken van de grondstoffen. Maar liefst 94% kan gerecycled worden. Gescheiden swill afval kan makkelijk worden omgezet in biogas – een duurzame energiebron – en compost’’, aldus Joost Kamermans, mede-oprichter en CEO Seenons.

‘’YB is geheel gecertificeerd om klimaat positief te ondernemen. Dit kun je enkel doen als je volle focus hebt op het reduceren van uitstoot, waaronder afval. Afval is onderdeel van scope 3 in de SBTI richtlijnen en vormt ongeveer 6% van YB’s gehele uitstoot. De samenwerking met Seenons is daarom heel waardevol. De positieve impact die we samen maken is verbijsterend: gemiddeld hebben we per locatie ruim 80% restafval minder. Naar verwachting starten we in maart met drie extra locaties. Ik weet natuurlijk als geen ander hoe moeilijk deze tijd is voor horecaondernemers, maar ook júist nu hoop ik andere ondernemers te inspireren en motiveren om stil te staan bij een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met een simpele verandering, kun je in één keer hard op weg zijn naar beter. En ja, met 1 juli in zicht, moeten we betreft afval wel,’’ geeft Wouter Staal aan, mede-oprichter en CEO van YB.