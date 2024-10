Met de bouw van een nieuwe energiezuinige elektrische indampinstallatie voor natronloogproductie, kan de CO₂-uitstoot in de chemieproductie in Delfzijl tot 25.000 ton per jaar worden verminderd.

Delfzijl, 23 oktober 2024 – Energiepartner Adven start bij Nobian in Delfzijl met de bouw van een energiezuinige indampinstallatie voor de productie van natronloog. Hiermee wordt jaarlijks 25.000 ton CO₂-uitstoot gereduceerd; een energiebesparing van 85%. De Europese leider op het gebied van zout, essentiële chemicaliën en opslagcavernes, tekende vandaag het contract met Adven op het Chemie Park. De installatie zal vanaf 2027 operationeel zijn. Het is voor Nobian de eerste keer dat deze technologie wordt toegepast bij het indampproces voor natronloog.

De bouw van de energiezuinige indampinstallatie voor natronloog is onderdeel van een bredere meerjarige samenwerking tussen beide bedrijven. Naast de bouw, is Adven ook verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de installatie. De samenwerking past binnen Nobian’s ambitieuze duurzaamheidsprogramma ‘Grow Greener Together’. Het bedrijf heeft als doelstelling om in 2040 CO₂-neutraal te zijn, met 100% duurzame energie.

Elektrificatie van natronloogproductieproces

De kern van de nieuwe installatie is een industriële warmtepomp op elektriciteit. Bij de productie van natronloog reduceert Nobian daardoor de uitstoot van CO₂ tot 25.000 ton per jaar. Die reductie is vergelijkbaar met de uitstoot van zo’n 198 miljoen autokilometers.

Site-director van Nobian Delfzijl, Robert Jan Poppen: “Wij geloven dat systeemverandering alleen mogelijk is door samen te werken met onze klanten en partners. Daarom zijn we enorm trots op deze samenwerking met Adven. Met de overstap naar elektriciteit voor dit deel van het proces worden we minder afhankelijk van aardgas. Dat is een grote stap vooruit en ondersteunt onze missie om in 2040 CO₂-neutraal te zijn.”

Versnellen klimaatdoelstellingen

Nobian streeft ernaar een van de duurzaamste chemiebedrijven in de EU te worden. Marco Waas, Chief Technology & Sustainability Officer bij Nobian: “Nobian staat als onmisbare schakel aan het begin van veel industriële productieketens in Nederland. Via partnerschappen zoals deze versnellen wij onze verduurzaming. De bouw van deze energiezuinige elektrische indampinstallatie sluit aan bij onze duurzaamheidsagenda. Het is een van de concrete projecten die bijdragen aan het sneller en extra verminderen van onze CO₂-uitstoot.”

Samenwerking in de energietransitie

Energiepartner Adven, met zijn oorsprong in Noord-Europa, profileert zich als een dynamische energiegroep die de energietransitie versnelt. Ze ontwikkelen duurzame en concurrerende oplossingen in samenwerking met klanten, gemeenten en leveranciers. Victor Donselaar, Country Manager Nederland, ziet kansen in de Nederlandse markt nu aardgas minder vanzelfsprekend wordt. Veel bedrijven in sectoren zoals chemie en zuivel stappen over op duurzamere energiebronnen en efficiëntere productie door elektrificatie. “In veel Noord-Europese landen is samenwerking in de energietransitie eerder regel dan uitzondering. Nobian loopt in Nederland voorop door hun kernproces te verduurzamen. Adven is geheel verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de investering en het operationele beheer. Samenwerken is wat ons betreft de sleutel in de energietransitie, op dat vlak zijn er nog heel wat stappen in te maken in Nederland”.

Maatwerkafspraken De samenwerking met Adven sluit goed aan bij Nobian’s andere verduurzamingsinitiatieven. Zo ondertekende Nobian eind 2023 een Inspanningsovereenkomst (Joint Letter of Intent) met de Nederlandse staat in het kader van de Maatwerkafspraken. Hierin is de concrete uitwerking van verduurzamingsplannen vastgelegd, waarmee Nobian al in 2030 CO₂ neutraal kan zijn. Met de Maatwerkafspraken kunnen de grootste industriële uitstoters hun emissie extra en sneller verminderen, boven op het Klimaatakkoord. Marco Waas: “De bouw van deze energiezuinige indampinstallatie maakt deel uit van de Maatwerkafspraken en omvat hulp bij het vergunningenproces, waardoor dit sneller kan verlopen.”