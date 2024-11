Nobian en GSD werken samen om de mogelijkheden voor energieopslagcavernes in Denemarken te onderzoeken, inclusief waterstofopslag. Met de samenwerking willen de partijen bijdragen aan de ontwikkeling van belangrijke energie- en waterstofinfrastructuur en de energietransitie. Dansk Salt, met meer dan 60 jaar ervaring in zoutwinning en uitgebreide ervaring in de bouw en exploitatie van zoutcavernes in Denemarken, maakt deel uit van Nobian, dat aanvullende expertise in oplossingen voor energieopslag meebrengt. GSD, een dochteronderneming van Energinet, heeft meer dan 30 jaar ervaring in ondergrondse gasopslag.

Balanceren tussen partner- en waterstofoplossingen

Søren Møller, directeur van Nobian Dansk Salt: “We zijn erg blij met deze samenwerking, die perfect aansluit bij onze nieuwe rol als belangrijke partner in de productie en het balanceren van groene energie, energieopslag en netstabiliteit. Met onze jarenlange ervaring in de productie van zout en stoom willen we bijdragen aan grootschalige oplossingen voor de opslag van waterstof. Die zijn essentieel voor de toekomstige flexibiliteit en stabiliteit van het waterstofnet.”

Met de samenwerking willen beide bedrijven het Deense potentieel voor de opslag van hernieuwbare energie onderzoeken. Daarnaast zien ze en belangrijke rol voor Denemarken als een toonaangevende hub voor de opslag van waterstof in de Scandinavische regio. De samenwerking sluit aan op Nobian’s ambitieuze duurzaamheidsprogramma “Grow Greener Together ”. Het bedrijf wil een van de duurzaamste chemiebedrijven in de EU zijn, met nul uitstoot in 2040 en 100% hernieuwbare energie.

Eerste partnerschap voor waterstofopslag tussen Nederland en Denemarken

Michael Koenig, CEO van Nobian: “Nobian Dansk Salt bevindt zich in een unieke positie om bij te dragen aan de waterstofinfrastructuur en de waterstofeconomie. Voor het opbouwen van duurzame waterstofketens en waterstofinfrastructuur moeten we kennis delen, onderzoek doen en innovatie bevorderen. Deze samenwerking is het eerste partnerschap op het gebied van waterstofopslag tussen Nederland en Denemarken, We hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de groeiende behoefte aan oplossingen voor waterstofopslag in Denemarken en Europa.”

Kennisuitwisseling

Martin Christensen, CEO van Gas Storage Denmark: “In een toekomstig groen energiesysteem, waar een groter deel van de energie uit variabele bronnen zoals wind en zon komt, is de uitdaging om het energiesysteem in balans te houden. Groene waterstof, geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, samen met waterstofopslag, zal hierbij een cruciale rol spelen. Niet alleen om te zorgen voor een constante aanvoer van groene brandstoffen, maar ook om een constante balans te houden tussen elektriciteitsproductie en -verbruik. Gas Storage Denmark heeft tientallen jaren ervaring in energieopslag en samen met Nobian Dansk Salt gaan we nieuwe mogelijkheden onderzoeken om de energietransitie te ondersteunen.”

Nederlandse waterstofmissie naar Denemarken

Het MoU is ondertekend tijdens het werkbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander aan Denemarken en Noorwegen op 12 en 13 november. Hij werd daarbij vergezeld door Sophie Hermans, minister van Klimaatbeleid en Groene Groei. Het bezoek was gericht op de ontwikkeling van de waterstofmarkt in Noordwest-Europa, met als hoofdthema’s waterstof en het energiesysteem van de toekomst. Zijne Majesteit Koning Frederik X van Denemarken en Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Haakon van Noorwegen voegden zich bij de Koning voor delen van het programma. Een Nederlandse delegatie van bedrijven die actief zijn op het gebied van waterstof en energie-infrastructuur, waaronder Nobian, nam ook deel.

Photo credit: Krestine Havemann. Links: Michael Koenig (Nobian)