Zout- en chemiebedrijf Nobian heeft een patentaanvraag gepubliceerd voor een nieuw proces om lithiumhydroxide monohydraat (LHM), een belangrijke batterijgrondstof, duurzaam te produceren. Het nieuwe proces zet lithiumchloride om in lithiumhydroxide voor gebruik in batterijen. Door bestaande chloor-alkali elektrolyse te gebruiken, zijn minder investeringen nodig, en zijn de operationele kosten en ecologische voetafdruk aanzienlijk lager dan de traditionele productiemethoden van lithiumhydroxide.

Nobian benut zijn meer dan honderd jaar ervaring in zout- en chloor-alkali productie en zijn bestaande faciliteiten in Nederland en Duitsland om hoogwaardige en duurzamere batterijgrondstoffen te produceren.

Door optimaal gebruik te maken van chemicaliën en grondstoffen uit het eigen productieproces, wil Nobian de groeiende wereldwijde vraag naar betaalbare en CO₂-arme lithiumbatterijen ondersteunen en de Europese batterijwaardeketen verbeteren.

Productie van lithiumbatterijen in Europa

Lithium heeft een hoge energiedichtheid en is een kritieke grondstof voor batterijproductie. Door de elektrificatie van transport en de toenemende behoefte om hernieuwbare energie op te slaan, groeit de vraag naar lithiumbatterijen in Europa snel. Om hieraan te voldoen, is het belangrijk om de productie van op lithium-batterijen in Europa op te schalen. Momenteel kampt Europa nog steeds met een tekort aan toegankelijk en betaalbaar lithium, evenals een gebrek aan productiecapaciteit om het lithium om te zetten voor gebruik in batterijen.

Ontwikkeling van Europese waardeketens voor duurzame batterijproductie

Nobian’s innovatieve lithiumchloride conversieproces is bedoeld om de lithiumvoorziening en productiecapaciteit van Europa te ondersteunen. Het nieuwe proces zet lithium houdende pekel (een sterk geconcentreerde oplossing van zout in water) om in lithiumhydroxide monohydraat (LHM) door middel van gecontroleerde kristallisatie en elektrolyse. Dit proces maakt gebruik van de bestaande chloor-alkali infrastructuur en productiefaciliteiten van Nobian en is efficiënter en duurzamer dan traditionele methoden, wat leidt tot lagere investerings- en operationele kosten.

Batterijchemicaliën

Nobian heeft decennia ervaring in zoutproductie, anorganische chemie en elektrolyse, allemaal belangrijke competenties voor de ontwikkeling van batterijchemicaliën. Nobian produceert momenteel meerdere batterijgrondstoffen, zoals zout, natronloog en chloor. Gebaseerd op meer dan 100 jaar ervaring en zijn bestaande infrastructuur in Europa, heeft Nobian een nieuw lithiumchloride conversieproces ontwikkeld specifiek voor lithium-gebaseerde batterijen. Het nieuwe proces maakt gebruik van bestaande chloor-alkali elektrolyzers, wat de productie goedkoper en milieuvriendelijker maakt.

Coert van Lare, Directeur Innovatieprogramma Duurzaam en Circulair bij Nobian : ” Met onze nieuwe patentaanvraag voor de productie van lithiumhydroxide monohydraat (LHM) willen we de duurzame en efficiënte productie van deze belangrijke batterijgrondstof ondersteunen. Nobian speelt al een belangrijke rol in de batterijwaardeketen door essentiële chemicaliën te leveren. Het nieuwe proces vult onze capaciteiten en expertise aan en bouwt daarop voort. Door gebruik te maken van ons energie-efficiënte en circulaire proces kunnen we de kosten en CO₂-voetafdruk aanzienlijk verminderen en de afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen verkleinen. ”

Marco Waas, Chief Technology and Sustainability Officer bij Nobian : ” Nobian zet zich in om een belangrijke speler te zijn in de productie van batterijgrondstoffen. Onze gecertificeerde groene producten garanderen hoogwaardige batterijgrondstoffen met minimale milieu-impact. We ondersteunen duurzame batterijtechnologieën met het bieden van een betrouwbare en aanzienlijk efficiëntere methode voor de productie van batterijgrondstoffen. Ons nieuwe lithiumchloride conversieproces versterkt de Europese lithium batterijwaardeketen en speelt in op de groeiende vraag naar lithiumhydroxide in Europa. Deze ontwikkeling sluit volledig aan bij onze Grow Greener Together duurzaamheidsstrategie. ”

Ontwikkeling en opschaling van de technologie

Nobian’s nieuwe lithiumchloride conversieproces is succesvol getest op pilotschaal in samenwerking met een wereldwijd, gerenommeerd engineering bedrijf dat actief is in de bouw van lithiumfabrieken, wat het potentieel bevestigt. De volgende stap is het opschalen van het proces naar commerciële productie. Nobian is in gesprek met Europese en wereldwijde leveranciers om lithiumchloride te verkrijgen. Verschillende partijen in de lithiumwaardeketen tonen interesse. Nobian zoekt ook investeerders om de productiecapaciteit op te schalen om aan de groeiende vraag naar LHM te voldoen. Hoewel de focus op Europa ligt, staat Nobian open voor het vergunnen van zijn technologie en samenwerking wereldwijd.