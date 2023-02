Food & experienceplatform Eatertainment.nl en vereniging Green Protein Alliance bundelen hun krachten om Nederlanders vaker de plantaardige keuze te laten maken. De samenwerking richt zich primair op consumenten voor wie de plantaardige keuze nog niet vanzelfsprekend is. Hiertoe maken de organisaties gebruik van complementaire ervaring op het gebied van online interventies en voedselkeuzegedrag.

50 – 50

Het kabinet wil niet later dan 2030 de balans tussen dierlijk en plantaardig eiwit in het voedselpatroon herstellen, van de huidige 60 – 40 naar 50 – 50. PJ Beers, voorzitter van de GPA: “De afgelopen 5 jaar hielpen we meer dan 2 miljoen Nederlanders om meer plant en minder dier te consumeren. Supermarkten verkochten in 2022 – vergeleken met pre-coronajaar 2019 – 44 miljoen kilogram minder vlees en 5.4 miljoen kilogram meer plantaardige variaties op vlees. Het herstel is ingezet. Om de 50 – 50 doelstelling te halen moeten we nu een volgende, veel grotere, groep activeren. Consumenten die nu nog vaak kiezen voor gerechten met vlees, vis of zuivel. Deze bijzondere samenwerking helpt hierbij”.

Inspiratie en variatie

Eatertainment bereikt dagelijks miljoenen Nederlanders via het online platform eatertainment.nl, social media, influencers, winkels en media samenwerkingen zoals die met DPG Media waar Eatertainment dagelijks antwoord geeft op de meest gestelde vraag in Nederland “Wat eten we vandaag?”.

Jaap de Jong, Directeur van Young Perfect, eigenaar van Eatertainment: “Eten moet leuk en makkelijk zijn. Mensen worden op ons platform ontzorgd bij het kiezen van een lekkere maaltijd. Bezoekers waarderen de inspiratie en variatie van onze recepten. Samenwerking met de Green Protein Alliance, haar leden en partners, biedt ons de mogelijkheid om bezoekers, met recepten, nudges, slimme promoties, vaker de plantaardige, duurzame keuze te laten maken. Dat sluit naadloos aan bij de missie van ons familiebedrijf. Nu al is 49% van de recepten die we aanbieden vegetarisch, we hebben ons hiertoe tot doel gesteld om niet later dan 2025 50% van onze recepten volledig plantaardig aan te bieden.”

Praktische Testomgeving

Eatertainment.nl en de daaraan verbonden socials worden tevens ingezet als testomgeving voor het meten van de effecten van interventies op keuzegedrag. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van de GPA campagne ZoKanHetOok.nu en de kennis experts van Young Perfect en leden van de Green Protein Alliance. Verkregen inzichten worden gedeeld binnen de vereniging, ze bieden leden en partners houvast bij het inrichten van eigen toekomstige online acties en campagnes