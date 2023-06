De samenleving vraagt om meer mensgerichte arbeidsovereenkomsten die in lijn zijn met de missie en kernwaarden van organisaties. In het project Conscious Contracting hebben 30 organisaties, waaronder Viisi, The Colour Kitchen, Valstar Simonis, Actief Zorg, PostNL, gemeente Alkmaar, Picnic, IDFA en BplusC, grote stappen gezet richting ‘conscious contracts’. Deze arbeidsovereenkomsten zijn zowel aansprekend als juridisch verantwoord, en dragen bij aan het welzijn van alle betrokkenen en hun relatie. Onder begeleiding van een deskundig team hebben de organisaties hun overeenkomsten getransformeerd. De resultaten zijn samengebracht in de ‘Routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten’, die morgen tijdens het evenement ‘Aan de slag met conscious contracting’ officieel wordt gepresenteerd door projectleider dr. Boukje Keijzer.

Conscious Contracting

Conscious Contracting toont een alternatieve benadering in de werkgevers-werknemersrelatie. Het streven is om overeenkomsten te creëren die het welzijn van alle betrokken partijen waarborgen. “Veel organisaties hebben de neiging om arbeidsovereenkomsten klakkeloos te kopiëren en gebruiken al jarenlang dezelfde overeenkomsten die vooral gericht zijn op het uitbannen van risico’s. Dit resulteert in overeenkomsten die wantrouwen uitstralen en de identiteit van de organisatie en de tijdsgeest niet weerspiegelen. Flexibiliteit, maatwerk en een menselijke benadering zijn echter essentieel. Zeker ook om in deze krappe arbeidsmarkt personeel aan te trekken en te behouden”, aldus Boukje Keijzer.

Het project

In het project gingen zeven organisaties in een pilot-traject onder intensieve begeleiding aan de slag. Vanwege de grote interesse is parallel daaraan een Do-It-Yourself traject opgezet. Dit bood 23 organisaties stapsgewijze online begeleiding, Q&A sessies met experts en een online community voor ervaringsuitwisseling. Het project maakt onderdeel uit van de beweging ‘De weg van medemenselijk ondernemen’ waar gewerkt wordt aan een bedrijfsleven waarin oog is voor de belangen en het welzijn van alle betrokken stakeholders. Het project wordt mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten

De deelnemende organisaties werden begeleid door een team van inhoudelijke experts op het gebied van Preventive law (prof. Eric van de Luijtgaarden, Universiteit van Maastricht en Hogeschool Zuyd), Ontregelen (dr. Boukje Keijzer, 7Zebra’s) en Medemenselijk ondernemen (prof. Harry Hummels, Universiteit van Maastricht). Daniël Maats en Evelyne Hof (BVDV) en Bas Martens (Lexence) brachten juridische expertise in. De deelnemers namen hun eigen arbeidsovereenkomsten onder de loep, lieten zich inspireren door best practices en kregen praktische instrumenten in handen om de overeenkomsten op een meer bewuste, gelijkwaardige en mensgerichte manier vorm te geven. Alle opgedane inzichten, praktijkvoorbeelden en een concreet stappenplan om aan de slag te gaan zijn gebundeld in de ‘Routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten’.

Boukje Keijzer: “Bij de meeste deelnemers ligt er een glanzende nieuwe arbeidsovereenkomst klaar om in gebruik te gaan nemen. En velen hebben ook andere aspecten van de arbeidsrelatie aangepakt, zoals het handboek en de inwerkperiode. Dit project heeft ons geleerd dat een overeenkomst veel meer is dan een juridisch document; het is een krachtig instrument om afspraken vast te leggen met meer oog voor de mensen die het betreft. Bewust, gelijkwaardig, duurzaam en medemenselijk.”

The Colour Kitchen, een horeca- en cateringbedrijf met een maatschappelijke missie, is positief verrast door het project. Directeur Bartel Geleijnse: “Het pilot-traject heeft ons geholpen om onze valkuilen te herkennen en aan te pakken. Mensen komen bij ons werken vanuit een behoefte aan zingeving, en daarbij ontstaat een wederzijdse relatie. Het ondertekenen van een ‘kil contract’ dat niet onze gedeelde waarden weerspiegelde, paste niet bij ons.” Ze hebben niet alleen de arbeidsovereenkomst vernieuwd, maar ook het personeelshandboek bijgewerkt en een onboarding programma ontwikkeld dat hiermee in lijn is.

IDFA nam deel aan het DIY-traject. Saskia Knol, HR: “We gebruikten dezelfde overeenkomsten voor mensen die een dag én voor mensen die een aantal maanden voor ons werken. De zwaarte van de overeenkomst was daarmee uit balans. We zijn in het traject op zoek gegaan naar die balans en naar uniformiteit in het hele pakket eromheen. De juridische informatie was erg interessant en ook nodig om stappen te kunnen zetten. Het is fijn om te horen hoe andere organisaties met dezelfde uitdagingen omgaan. Het geeft een kijkje in de keuken dat je normaal niet krijgt. Het heeft ons nieuwe inzichten en energie gegeven.”

Vervolg project

Wegens het succes van het project wordt het komend jaar voortgezet, waardoor nog meer organisaties de mogelijkheid krijgen om aan de slag te gaan met medemenselijke arbeidsovereenkomsten.

Verdere informatie is te vinden op conscious-contracting.nl en op medemenselijkondernemen.nl.