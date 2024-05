De duurzame hotelgroep Conscious Hotels opent in het voorjaar van 2025 hun eerste hotel buiten de hoofdstad. Het monumentale pand in Utrecht wordt verduurzaamd naar filosofie van Conscious Hotels, maar met oog voor de bijzondere historische eigenschappen.

Het iconische poppodium Tivoli Oudegracht heeft een nieuwe bestemming gevonden. Het complex staat al tien jaar leeg, maar met de komst van onder andere Conscious Hotels, komt er weer leven in de brouwerij. Vastgoedontwikkelaar Stadswaarde zocht een duurzame partner voor de opening van een boutiquehotel op de historische locatie en kwam uit bij Conscious Hotels. De hotelgroep hoefde niet lang na te denken. De stad, de locatie, het pand – het bleek een mooie kans voor de eerste stappen buiten Amsterdam en de verdere realisatie van 2.500 kamers in Europa in 2030.

Duurzaamheid aan de Oudegracht

Het Conscious Hotel in Utrecht bestaat uit 46 kamers en een prachtige lobby waar buurtbewoners en hotelgasten samenkomen. Ook in dit Conscious-hotel staat duurzaamheid centraal, de ambitie is dan ook energielabel A+ voor het boutiquehotel. Het interieur is samengesteld uit gerecycled en geüpcycled meubilair en ze werken uitsluitend met vegetarische en biologische producten. Verder worden er zonnepanelen geplaatst en werken ze mee aan het planten van een nieuw bos via Hotels for Trees. Alle aanpassingen worden nauwkeurig overwogen om de historische elementen van het gebouw te behouden, zoals de monumentale schouwen in een aantal van de kamers en het glas-in-lood in de lobby. Ook de oorspronkelijke ramen blijven waar ze zitten, maar is het pand goed geïsoleerd door het gebruik van achterzetramen.

Marco Lemmers, medeoprichter en CEO van Conscious Hotels: ‘We gaan een prachtig eco-sexy boutiquehotel realiseren in dit Utrechtse monument waar de stad trots op zal zijn. Utrecht stond al lang op ons verlanglijstje. Deze bedrijvige en snelgroeiende, duurzame stad met prachtige historische stadskern, is aantrekkelijk voor zowel vrijetijds- als zakelijke gasten. We kijken dan ook uit naar de realisatie en opening komend jaar!’

Voormalige poptempel

In het gebouw dat we nu als Tivoli kennen, werd tussen 1248 en 1267 een klooster gesticht, dat later dienstdeed als onder andere een weeshuis. Na jarenlange leegstand werd het in de jaren zeventig af en aan gekraakt, totdat in 1981 het eerste concert werd gehouden in wat later uitgroeide tot een van de bekendste poppodia van Nederland. Met de renovatie van het pand en opening van het boutiquehotel zijn het 750-jarige gebouw en de tuin weer openbaar voor alle Nederlandse en internationale bezoekers. Er zullen herinneringen worden opgehaald aan concerten van Prince, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers en Nirvana, en zo komt Tivoli en het stukje Oudegracht volgend jaar weer tot leven.