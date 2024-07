Bedrijven krijgen te maken met allerlei wetgeving op het gebied van duurzaamheid in het kader van de Europese Green Deal. Om de uitdagingen en de eventuele oplossingen die GS1 kan bieden voor het voldoen aan EUDR, CSRD en CSDDD te onderzoeken is vorig jaar een werkgroep gestart met vertegenwoordigers van retailers en leveranciers uit diverse sectoren.

CO2-data delen via GS1

De werkgroep heeft onderzocht welke data nodig is om te rapporteren conform CSRD-wetgeving en welke van de onderdelen van die rapportage (ESRS’n) op het gebied van ‘environment’ en ‘social’ prioriteit hebben. De ESRS voor ‘Climate Change’ had de absolute voorkeur van de deelnemers om als eerste op te pakken.

We hebben samen gekeken welke mogelijkheden het huidige datamodel biedt voor het delen van relevante data via GS1 Data Source, maar ook naar potentiële nieuwe velden. De uitkomst is dat CO2-data al gedeeld kan worden, maar om compliant te zijn aan regelgeving worden er nieuwe en gestandaardiseerde velden voor het delen van CO2-data toegevoegd. Dit verloopt volgens reguliere internationale procedures om wereldwijde standaarden aan te passen.

Nieuwe werkgroepen voor CO2 en EUDR

Na de zomer start een werkgroep die zich gaat buigen over hoe de aankomende CO2-velden het best gevuld kunnen worden. Ook gaat na de zomer een werkgroep aan de slag met EUDR-wetgeving en hoe op korte termijn EDI-berichten (elektronische pakbonnen) en de GS1 datapool daarvoor gebruikt kunnen worden. Denk dan aan het aanpassen van de Intrastatcode om artikelen te kunnen identificeren die aan de regelgeving moet voldoen en aan de aanpassing van het EDI-verzendbericht om referentienummers te delen.

GS1 Data Source nog niet ten volle benut

Er zijn al bepaalde mogelijkheden om duurzaamheidsdata te delen via GS1 Data Source, maar het is niet bij iedereen bekend welke dit zijn en hoe je deze moet vullen. Dit gaat dan o.a. over data over CO2, verpakkingsmateriaal, de dierlijke of plantaardige eiwitten in een product (mogelijk vanaf november 2024), land van herkomst op ingrediëntniveau en data over certificaten/keurmerken. Daar gaan we de komende periode extra aandacht aan besteden.

De huidige werkgroep gaat over in een klankbordgroep met o.a. Albert Heijn, A.S. Watson, Fetim en Superunie. Zij gaan de input beoordelen van de nieuwe sub-werkgroepen en bepalen welke vraagstukken opgepakt moeten worden. Denk dan aan land- en watergebruik en biodiversiteit en de kansen van het gebruik de locatiecode GLN (Global Location Number) biedt om transparantie in de keten te vergroten. Voor al deze onderwerpen werkt GS1 nauw samen met GS1 Europe.