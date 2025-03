Vertegenwoordigers van de lidstaten (Coreper) hebben op 26 maart het standpunt van de Raad (‘onderhandelingsmandaat’) goedgekeurd over een van de voorstellen van de Commissie om de EU-regels te vereenvoudigen en zo het concurrentievermogen van de EU te vergroten. Dit voorstel (de zogenaamde ‘Stop-the-clock’-richtlijn) stelt de data van toepassing van bepaalde corporate sustainability reporting en due diligence-vereisten uit, evenals de omzettingstermijn van de due diligence-bepalingen.

“Vereenvoudiging is een van de prioriteiten van het Poolse voorzitterschap. De overeenkomst van vandaag is een eerste stap op ons beslissende pad om bureaucratie te verminderen en de EU concurrerender te maken.”- Adam Szłapka, minister voor de Europese Unie van Polen

Het voorstel maakt deel uit van het ‘Omnibus I’-pakket dat de Commissie eind februari 2025 heeft aangenomen om de EU-wetgeving op het gebied van duurzaamheid te vereenvoudigen. Gezien de aanzienlijke implicaties voor het bedrijfsleven heeft het Poolse voorzitterschap dit voorstel met de hoogste prioriteit behandeld met als doel EU-bedrijven de nodige rechtszekerheid te bieden met betrekking tot hun rapportage- en due diligence-verplichtingen. De lidstaten hebben het gevoel van urgentie van het voorzitterschap grotendeels gedeeld en hebben in die optiek het voorstel van de Commissie gesteund om het volgende uit te stellen:

met twee jaar de inwerkingtreding van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)-vereisten voor grote bedrijven die nog niet zijn begonnen met rapporteren, evenals beursgenoteerde mkb’s, en

met één jaar de omzettingsdeadline en de eerste fase van de toepassing (met betrekking tot de grootste bedrijven) van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Een mogelijke snelle overeenkomst tussen de medewetgevers zal hen de tijd geven om overeenstemming te bereiken over inhoudelijke wijzigingen in de CSRD en CSDDD, die ook door de Commissie zijn voorgesteld als onderdeel van het ‘Omnibus I’-pakket over duurzaamheid.

Volgende stappen

Na de goedkeuring van het onderhandelingsmandaat van de Raad door Coreper, kan het voorzitterschap interinstitutionele onderhandelingen aangaan met het oog op het bereiken van een voorlopig akkoord met het Europees Parlement over dit voorstel. Het Europees Parlement heeft op zijn beurt op 1 april een stemming gepland over het verzoek om urgentverklaring van dit voorstel.