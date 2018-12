Sabic, Plastic Energy en Renewi zetten eerste stap in chemisch recycleren van gemengd plastic afval in Nederland

SABIC, PLASTIC ENERGY en Renewi vinden het belangrijk dat de chemische recycling in Nederland toeneemt. Immers, chemische Recycling pakt niet alleen het probleem van de plastic afvalstromen aan, maar draagt bovendien bij aan de verlaagde uitstoot van broeikasgassen. Vorige week kondigde SABIC (een wereldleider binnen de chemische industrie) aan dat zij samen met PLASTIC ENERGY Ltd. (een Britse pionier in de recycling van chemische kunststoffen) een geavanceerde oplossing ontwikkelen voor de recycling van gemengd plastic afval in Nederland. Dit is een eerste belangrijke stap. Echter, de inzet van chemische recycling moet worden versneld, zodat de circulaire economie een effectieve impuls krijgt en het milieu wordt geholpen. Dit kan alleen met verdere stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid en initiatieven van meerdere belanghebbenden.

SABIC en PLASTIC ENERGY maakten vorige week bekend de eerste commerciële chemische recyclingfabriek voor de productie van waardevolle grondstoffen uit plastic afval te gaan bouwen als onderdeel van de petrochemische activiteiten van SABIC in Europa. De grondstof ‘TACOIL’, een gepatenteerd product van PLASTIC ENERGY, zal worden vervaardigd uit gemengd plastic afval van lage kwaliteit dat anders zou worden verbrand of op de vuilstort zou belanden. Renewi (toonaangevend internationaal waste-to-product bedrijf) zal het benodigde plastic afval gaan aanleveren en levert daardoor een belangrijke bijdrage in de totale waardeketen die de drie bedrijven nastreven met het oog op een circulaire economie. De fabriek wordt gebouwd op de SABIC site Geleen in Nederland, die gelegen is op het industriepark Chemelot. Naar verwachting zal de fabriek in 2021 in bedrijf worden genomen.

“Duurzaamheid is een kernwaarde bij SABIC en de circulaire economie is een strategische pijler, zoals ook blijkt uit deze samenwerking met de recyclingpioniers PLASTIC ENERGY en Renewi”, zegt Frank Kuijpers, algemeen directeur Corporate Sustainability bij SABIC. “We zijn er trots op dat we als eerste petrochemische bedrijf een project gaan implementeren voor de chemische recycling van plastic afval tot grondstof voor stoomkrakers. Dit enerverende project bevestigt ons streven naar de opschaling van geavanceerde chemische recyclingprocessen zodat plastic afval kan worden teruggebracht naar het oorspronkelijke plastic.”

PLASTIC ENERGY heeft met succes een gepatenteerde thermochemische conversietechnologie ontwikkeld en op de markt gebracht om plastic afval dat ongeschikt is voor mechanische recycling om te zetten in bruikbare grondstoffen. Het plastic wordt in een zuurstofvrije omgeving gesmolten en afgebroken tot een synthetische olie, die vervolgens verder opgewaardeerd wordt tot een grondstof voor traditionele petrochemische toepassingen.

De gepatenteerde technologie leidt tot minder verbranding of storten van afval en biedt een milieuvriendelijk alternatief voor het verwerken van gemengd plastic afval.

“We vinden het geweldig om met SABIC en Renewi aan dit innovatieve project te werken”, zegt Carlos Monreal, oprichter en CEO van PLASTIC ENERGY. “Ons team van technologen heeft ruim tien jaar ervaring met de ontwikkeling van onze geavanceerde gepatenteerde technologie, die al in twee fabrieken in Spanje 24/7 met succes wordt toegepast. We zijn er trots op dat onze expertise kan bijdragen aan deze geweldige kans om van plastic afval opnieuw plastic te maken in het kader van de circulaire economie.”

Door zijn unieke expertise en uitgebreide logistieke netwerk heeft Renewi toegang tot een breed scala aan plastic afvalstromen. Het biedt daarmee een zeer effectieve en kostenefficiënte oplossing voor het inzamelen en opwaarderen van afval, waaronder gemengde plastic afvalstromen die doorgaans niet geschikt zijn voor traditionele mechanische recycling.

“Dit gezamenlijke project leidt tot minder afval en vervuiling, slimmer gebruik van schaarse grondstoffen en minder CO2-uitstoot. Zo dragen we bij aan een schonere, circulaire wereld waarin ‘afval niet bestaat’, zegt Otto de Bont, Managing Director van Renewi Nederland.