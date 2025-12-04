RWE en TotalEnergies hebben een overeenkomst gesloten met ARC marine voor de levering van 66 innovatieve Reef cubes® voor een deel van offshore windpark OranjeWind dat in de Nederlandse Noordzee wordt gebouwd. De installatie van de fundaties van OranjeWind zal in 2026 van start gaan. Zodra de bouw van het offshore windpark is voltooid, worden de 66 Reef cubes® bij 11 turbinefunderingen geplaatst. Dit wordt een van de grootste toepassingen van kunstmatige rifstructuren bij een windpark in de Noordzee tot nu toe. Met dit natuurvriendelijke project willen de bedrijven de leefomgeving voor zeedieren verder verbeteren en onderzoek doen naar de lokale biodiversiteit.

In totaal zullen 66 Reef cubes® worden geplaatst, waarmee een habitatoppervlak van 1.440 m² wordt gecreëerd. Elke Reef cube weegt bijna 6.000 kg, is 1,5 m hoog en is gemaakt van koolstofarme, gerecyclede materialen die gecertificeerd veilig zijn voor het mariene milieu. Er worden schelpmaterialen aan het mengsel toegevoegd om het vestigen van inheemse oesters en de vorming van een lange-termijn habitat te bevorderen. Het kubusvormige ontwerp van de blokken heeft bewezen stabiel te zijn, efficiënt te vervoeren en gemakkelijk te plaatsen. Ze blijven gedurende de volledige levensduur van OranjeWind in het windpark.

Verbetering van de mariene biodiversiteit

De Reef cubes® bevatten holtes en texturen die ze tot een aantrekkelijke habitat voor mariene flora en fauna moeten maken. Eerder onderzoek door ARC marine in de Noordzee toonde al aan dat tijdens test een breed scala aan soorten in en direct rond de Reef cubes® leefde. De verwachting is dat bij het windpark OranjeWind vergelijkbare resultaten worden behaald. Kabeljauw en inheemse oesters zijn geselecteerd als focussoorten omdat ze bredere ecologische voordelen opleveren. Door de habitat en beschutting te bieden die ze nodig hebben, zal het project naar verwachting een veel bredere gemeenschap van zeeleven in het hele ecosysteem ondersteunen.

Marinus Tabak, Country Chair RWE Benelux: “We zijn trots dat het OranjeWind-project een bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit in de Noordzee door de inzet van ARC marine’s Reef cubes®. Dit sluit volledig aan bij het streven van RWE om met onze projecten en locaties een positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit.”

Jean Gavalda, Director Offshore Wind Construction TotalEnergies: “Samen met onze partner RWE en in overeenstemming met de richtlijnen van de Nederlandse toezichthouder past OranjeWind Reef cubes® van ARC marine toe. Dit initiatief toont aan dat we ons inzetten om de ontwikkeling van hernieuwbare energie te combineren met de bescherming van mariene biodiversiteit, waardoor nieuwe habitats voor het leven in de Noordzee worden gecreëerd.”

Tom Birbeck, CEO ARC marine: “De plaatsing van deze opdracht bij ARC marine door RWE en TotalEnergies markeert de overgang van pilot naar volwaardige commerciële levering. Het laat zien dat toonaangevende ontwikkelaars natuurinclusief ontwerpen nu op grote schaal implementeren en niet alleen testen. OranjeWind bewijst dat het verbeteren van de biodiversiteit naadloos kan worden geïntegreerd in standaard offshore-constructies en naast bescherming van deze constructies ook meetbare ecologische waarde oplevert. Het is altijd onze missie geweest om Nature Inclusive Design praktisch, schaalbaar en meetbaar te maken. Het feit dat dit in OranjeWind wordt gerealiseerd, is een belangrijke stap voorwaarts voor de sector.”

Over OranjeWind

Het offshore windpark OranjeWind is een joint venture-project van RWE en TotalEnergies. Het windpark met een vermogen van 795 MW komt op 53 kilometer van de Nederlandse kust te liggen. De bouw op zee zal naar verwachting in 2026 van start gaan, waarna het windpark vervolgens begin 2028 volledig operationeel is. OranjeWind zal jaarlijks elektriciteit opwekken, vergelijkbaar met het verbruik van ongeveer een miljoen Nederlandse huishoudens.

Foto’s: bron: ARC marine