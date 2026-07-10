Waar de wilde natuur verdwijnt, wil Bird Brewery deze weer tot leven brengen. Onder de vlag van hun missie ‘Rewild Life’ lanceert de brouwerij in samenwerking met Gulpener een nieuw limited edition bier: Gulpse Wulp. De boodschap achter dit bier is simpel: genieten op het terras kan hand in hand gaan met tastbaar natuurherstel.

Bier als middel voor verandering

Voor Bird Brewery is bier brouwen geen doel op zich, maar een middel om positieve verandering te realiseren. In Gulpener vonden zij de ideale partner; een brouwerij die al decennia vooroploopt in duurzaam ondernemerschap.

Concreet betekent de lancering van de Gulpse Wulp (een Petit Saison) dat er net als alle andere bieren van Bird, per verkochte liter een vaste bijdrage wordt gedoneerd aan het IUCN NL Landaankoopfonds. Dit fonds stelt lokale natuurorganisaties in staat om bedreigde natuurgebieden veilig te stellen. Door deze gebieden aan te kopen en corridors te creëren, blijven migratieroutes van diersoorten behouden. Een belangrijk onderdeel hierbij is de actieve betrokkenheid van de lokale bevolking, waardoor natuurbeheer ook bijdraagt aan hun welzijn.

Beschikbaarheid

Het bier is een typisch zomerbier: laag in alcohol, strak en dorstlessend. Gulpse Wulp is per direct verkrijgbaar en wordt onder andere geschonken bij House of Bird, waar bezoekers midden in de natuur kunnen ervaren waar de brouwerij zich voor inzet