Grolsch en Gulpener maken bekend dat Grolsch haar belang in Gulpener uitbreidt van 15% naar volledig eigendom. Daarmee zetten beide brouwers een volgende stap in een samenwerking van bijna 30 jaar en gaan zij een nieuwe fase in.

De stap versterkt de positie van Grolsch in de biermarkt en vergroot de slagkracht van beide brouwers in een markt die steeds competitiever wordt. Voor Grolsch betekent de overname onder meer een versterking in het speciaalbiersegment en in non-alcoholische dranken, met de merken Gulpener, Château Neubourg, Gerardus Kloosterbier, Korenwolf en BATU Kombucha.

Tegelijkertijd blijft het gezamenlijke uitgangspunt helder: het unieke karakter, de kwaliteit en de lokale verankering van Gulpener blijven behouden. Continuïteit en herkenbaarheid vormen het vertrekpunt, met ruimte om op langere termijn gezamenlijk verdere ontwikkeling te verkennen.

Emily Pittman, Managing Director van Grolsch: “Deze stap is een logisch vervolg op een samenwerking die zich in de praktijk al bijna 30 jaar heeft bewezen. Gulpener is een onderscheidende brouwerij met een geweldige historie en een duidelijke eigen identiteit. Met deze stap versterken we onze positie in de biermarkt, terwijl het karakter, de kwaliteit en de lokale kracht van Gulpener verder kunnen groeien.”

Jan-Paul Rutten, eigenaar en directeur van Gulpener: “Voor Gulpener markeert dit een nieuw hoofdstuk in een samenwerking die al lang bestaat en gebaseerd is op vertrouwen. We zien deze stap als een bevestiging van de kracht van onze merken, onze mensen, onze kwaliteit en onze worteling in Limburg. Gulpener heeft zich de laatste decennia op zeer positieve wijze ontwikkeld tot de duurzame, lokale speciaalbier brouwer die het nu is. Maar om in een uitdagende markt succesvol te blijven, zijn schaalgrootte en commerciële slagkracht onontbeerlijk. In Grolsch hebben we de beste partner gevonden om een gezonde toekomst voor de bierbrouwerij en haar medewerkers te waarborgen.

Met de bekendmaking van vandaag kondigen Grolsch en Gulpener een belangrijke verandering aan voor beide brouwers, met meer slagkracht voor de toekomst. Grolsch en Gulpener delen hun passie voor goed bier, maar ook hun ambitie om een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld. Daarnaast hebben de brouwers gezamenlijk meer dan 600 jaar brouwervaring in huis.