Ruim kwart consumenten kiest groene stroom van écht duurzame leveranciers

Welke ondernemer nomineer jij als: De meest maatschappelijk verantwoord Goudse onderneming? #Gouda #MVO Nomineer nu via: cugouda.nl/verantwoord/ pic.twitter.com/3prRYN1UV6

Mooi dat @NUnl oog heeft voor mijn kritiek (dat door velen werd ondersteund) en artikel aanpast! #diversiteit #mvo #topvrouwen @talithamuusse @SvenKockelmann @MariavdHeijden pic.twitter.com/yk9ByEJSwI

Eindelijk, afstanbediening voor auto’s normaal, nu ook voor thuis. Mooi in #Twente ontwikkeld, 👍.De productie in Azie laten doen is dan weer minder. Dat moet toch ook in de #regio kunnen. #ROC leidt niet voor de kat z’n staart handige jongens en meisjes op. #MVO pic.twitter.com/FS3vwG7EYm

Het is vandaag Blue Monday; de meest deprimerende dag van het jaar. Onze tip? Haal wat meer groen in huis of op kantoor, daar vrolijkt iedereen van op! Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op onze site. bit.ly/3iDUMY3 #bluemonday #interieurbeplanting #groenkantoor #mvo pic.twitter.com/yjcu6VCf3f

#utrecht geweldig @rtvutrecht heeft ons super geholpen door @Fietskoerier030 uit te dagen om ons te helpen met vervoer maaltijden tegen eenzaamheid. Geweldig dat dit gelukt is #mvo #samenwerking #bedrijfsleven #samenwerking @OranjeFonds @GemeenteUtrecht rtvutrecht.nl/nieuws/2128090…

Met welk goed voornemen gaat jouw bedrijf dit jaar aan de slag op het gebied van watergebruik? Een mooi voorbeeld is hoe @SABIC 25% minder water wil gebruiken in 2025. Lees hier hoe: bit.ly/3oHFmET. #waterbesparing #mvo #duurzaam pic.twitter.com/p2p5QjRQL7

Daarnaast heeft Legian dit jaar verdere stappen gezet qua verduurzaming van haar wagenpark. Dit en meer in het vernieuwde MVO rapport van Legian in het MVO-Register. #mvo #Legian #Legends #ictinfrastructuur #cybersecurity #businessitalignment #mvoregister

ok XBox Switch 😊😄 #MVO twitter.com/esg/status/135…

Wil jij meer weten over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (#MVO) in #SriLanka? Meld je dan nu aan voor de webinar op 26 januari van 09.30 tot 11.30 'Responsible Business Conduct (RBC): adding value to your business'! bit.ly/2XOsCAP #Internationaalondernemen @MinBZ pic.twitter.com/aDZM0DPHU7

We dragen kleding gemaakt van door dwangarbeid geplukt katoen. Ook @ser concludeert dat bedrijven vrijwillig wantoestanden niet aanpakken. #Rutte3 weigerde wetgeving te ontwikkelen. | Er valt wat te kiezen in 2021 fd.nl/weekend/137003… @cleanclothes #China #MVO

Vandaag een geweldig artikel van Peter Schat van HDC Media (TMG) en @Zita_Pels gedeputeerde van Provincie Noord-Holland in het Noordhollands Dagblad. Copiatek gaat graag met u het gesprek aan. Arthur Van Dijk is ook op de hoogte van ons project. #mvo #sr…lnkd.in/eM948he

& Trust im Not gon tell U Wat U like to Hear...thatz how Real i Am #MVO

im Tryin to Give Her the Benefit to fix Her situationz..but i Always have to step in and Take Reign #MVO

Evita Zorg is opzoek naar een pragmatische #toezichthouder met #financiele kennis. #thuiszorg #denhaag #zorg #mvo evitazorg.nl/over-evita-zor…

i Just dont UnderStand How State Police Officers are Fully and Well Equipped with weapons..But The Capital Officers was etha MIA/A Part/ or Not Prepared 🤔 #insideJob #CapitalRiot #MVO

“I got a 45 in my Louis bag... And I, ima always ride for my Man... If he got two strikes I'm a take the wrap... 'Cause that's what a real bitch do” #HoodLove @jsullivanmusic #MVO pic.twitter.com/BIXAkDj8Ym

im Tryin my Best Not To Say Something i Really Mean 😶🤬 #MVO

🖤❤️𝗦𝘁𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹𝘀𝗶𝗼𝗿𝟰𝗔𝗹𝗹 𝗷𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣! 2020 was een turbulent en onzeker jaar, desondanks hebben wij door de inzet van iedereen een geslaagd jaar weten te realiseren! 🔗 bit.ly/3bHhEVD 💪⚫🔴 #samensterk #mvo #e4a #sroi pic.twitter.com/3l689qfmJa