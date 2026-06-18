NESCAFÉ – het grootste koffiemerk van Nestlé – heeft in 2025 een belangrijke mijlpaal bereikt: 53 procent van de koffie die zij wereldwijd inkoopt, is afkomstig van boeren die regeneratieve landbouwpraktijken* toepassen. NESCAFÉ zet hiermee nieuwe stappen om de koffieketen weerbaarder te maken tegen klimaatverandering, als onderdeel van het NESCAFÉ Plan 2030. Zo volgden ruim 100.000 boeren in vijftien landen trainingen en kregen zij technische ondersteuning op het gebied van bodemgezondheid, teeltmethoden en bedrijfsvoering. Dat blijkt uit het NESCAFÉ voortgangsrapport 2025 dat vandaag wordt gepubliceerd. Deze rapportage omvat landbouw, productie, distributie, verpakkingen en de sociale impact binnen de waardeketen van NESCAFÉ.

In het NESCAFÉ Plan 2030 staat regeneratieve landbouw centraal. Daarmee wil NESCAFÉ boeren ondersteunen bij het verbeteren van hun teeltmethoden en de koffieketen beter weerbaar maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Praktijken als agroforestry, het telen van bodembedekkende gewassen, mengteelt en een gerichter gebruik van meststoffen dragen bij aan een gezondere bodem en stabiele oogsten op langere termijn.

Uit het voortgangsrapport blijkt dat in 2025 veel resultaten zijn geboekt. Zo is ruim de helft van de koffie van NESCAFÉ afkomstig van boeren die regeneratieve landbouwpraktijken toepassen. Deze stijging is het resultaat van een groter volume koffie dat geteeld is door deze boeren en de uitbreiding van veldprogramma’s. Zo ondersteunden meer dan 1.600 wetenschappelijke experts en veldmedewerkers meer dan 100.000 boeren in vijftien landen met trainingen en technische ondersteuning op het gebied van regeneratieve landbouw. Deze inspanningen zijn erop gericht een bijdrage te leveren aan betere oogsten, een grotere biodiversiteit en CO2-reductie.

In de bedrijfsvoering van NESCAFÉ zijn productie, logistiek en verpakkingen de drie belangrijkste bronnen van CO₂-uitstoot. Ook hier is vooruitgang geboekt. In 2025 was 98,6 procent van de elektriciteit die op productielocaties van Nescafé wordt ingekocht, afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Dit heeft bijgedragen aan een aanzienlijke CO₂-reductie. Zo rapporteerde NESCAFÉ in 2025 een afname van 18,3 procent van de uitstoot van broeikasgassen (GHG) afkomstig van koffie ten opzichte van het basisjaar 2018.

Van nieuwe koffievariëteiten tot betere arbeidsomstandigheden

NESCAFÉ distribueerde 20,3 miljoen koffieplanten en ondersteunde lokale telers met nieuwe koffievariëteiten die beter bestand zijn tegen klimaatverandering en ziektes. Daarnaast paste zij haar inkoopbeleid aan om meer koffie af te nemen van boeren die regeneratieve landbouwpraktijken toepassen. In 2025 was 94,3 procent van de koffie van NESCAFÉ te herleiden tot koffieboeren die deze methode toepassen. Deze koffie wordt onafhankelijk gecertificeerd op basis van internationale normen en de eisen die Nestlé stelt op het gebied van mens en milieu. Voorbeelden hiervan zijn het respecteren van de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen en het voorkomen van ontbossing en schade aan ecosystemen. Om de bescherming van kinderen in koffieproducerende gebieden te versterken, ontwikkelde NESCAFÉ in samenwerking met Terre des Hommes het Nescafé Plan Child Protection Framework. Ook gaf zij in 2026 een vervolg aan de samenwerking met de International Labour Organization (ILO) om de arbeidsomstandigheden in de koffieketen te verbeteren.

“NESCAFÉ heeft in 2025 een belangrijke mijlpaal bereikt nu meer dan de helft van onze koffie afkomstig is van boeren die regeneratieve landbouwpraktijken toepassen”, vertelt Nicoline van Vliet, Sr. Brand Communications Manager bij Nescafé Benelux. “Dit laat zien hoe we samen met lokale boeren en hun gemeenschappen werken aan de opschaling van regeneratieve landbouw in onze toeleveringsketen. We blijven boeren ondersteunen bij deze transitie, zodat zij beter zijn voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering en ook in de toekomst koffie kunnen verbouwen.”

Download hier de Nescafé Plan Progress Report Summary.

*In lijn met het Sustainable Agriculture Initiative Platform definieert Nestlé “regeneratieve landbouw” als een benadering van landbouw die gericht is op het behouden en herstellen van natuurlijke hulpbronnen, met name de bodem, evenals water en biodiversiteit, terwijl koolstof wordt vastgelegd in de bodem en in plantaardige biomassa, en tegelijkertijd het levensonderhoud van boeren wordt ondersteund. Voorbeelden van regeneratieve landbouwpraktijken zijn onder andere verminderde grondbewerking en agroforestry.