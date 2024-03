Bulkterminal HES en EMC Cement (EMC) gaan samen een elektrische cementfabriek ontwikkelen. Het maken van conventioneel cement vraagt veel energie en stoot veel CO2 uit. Het cement uit deze fabriek komt veel duurzamer tot stand.

Het zorgt voor een energiebesparing van 90 procent en stoot in vergelijking met de conventionele productiemethodes 1 miljoen ton CO2 per jaar minder uit. Deze week ondertekenden HES en EMC een intentieverklaring. De cementfabriek zal naar verwachting eind 2025/begin 2026 in werking zijn. De fabriek komt op het terrein van HES Bulk Terminal Amsterdam te staan.

Hoe verloopt het nieuwe productieproces?

Cement is een poederachtige stof die wordt gemaakt door het vermalen van kalksteen en klei. Het wordt gebruikt als bindmiddel in beton, mortel en stucwerk en is een van de meest belangrijke grondstoffen in de bouw. Het onconventionele van het productieproces van EMC is de technologie waarbij natuurlijk vulkanisch gesteente, EMC Volcanics, 70 procent van het traditionele Portland-cement vervangt. Het persbericht van HES licht dat proces verder toe. Ook is het plan dat secundaire stromen uit betonrecycling worden verwerkt. Het toepassen van EMC Volcanics zorgt voor verlaging van CO₂-uitstoot zoals is overeengekomen in het betonakkoord. In dit akkoord is afgesproken om de betonsector versneld te verduurzamen waarbij het streven is om in 2030 een CO₂-neutrale en circulaire betonsector te hebben. De Nederlandse betonsector loopt met deze aanpak voorop.

De transitie naar een duurzame toekomst

De fabriek sluit volgens Jeroen van der Neut, COO van HES, perfect aan op hun ambities voor een transitie naar een duurzame toekomst. Vanaf deze terminal is er direct toegang tot spoor en weg, zee en rivieren en is er een nationaal en internationaal bereik naar markten in België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Scandinavië. Ook Port of Amsterdam is blij met deze nieuwe ontwikkeling. Roon van Maanen, hoofd Energie en Circulaire Industrie bij Port of Amsterdam: “De realisatie van deze fabriek past uitstekend bij onze doelstellingen voor een klimaatneutrale haven.”