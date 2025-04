Royal Swinkels heeft in 2024, ondanks uitdagende omstandigheden, een omzet van ruim 1,1 miljard euro (1.113,5 miljoen euro) gerealiseerd, met een EBITDA van 127,2 miljoen euro. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarcijfers. Ook in 2024 bleef Royal Swinkels investeren in duurzame groei, wat resulteerde in een stijging van haar circulariteitsscore naar 64%, 3 procentpunt hoger dan in 2023. Het familiebedrijf zette belangrijke stappen in CO2-reductie, circulaire productie en duurzame inkoop.

Toewijding aan circulariteit

Royal Swinkels is al jaren koploper in circulair ondernemen en zet zich in om grondstoffen en energie zo efficiënt mogelijk te benutten. De Swinkels Circularity Index (SCI) steeg in 2024 naar 64% (een verbetering van 3 procentpunten ten opzichte van 2023), een belangrijk resultaat in de circulaire ambitie van Royal Swinkels.

Een grote mijlpaal in 2024 was de opening van de volledig verbouwde mouterij in Eemshaven, dat ‘s werelds eerste emissievrije mouterij is geworden. Deze innovatie markeert een nieuwe standaard in de mouterij- en brouwerijsector en onderstreept Royal Swinkels’ toewijding aan duurzame productie, CO2-reductie en milieuvriendelijke technologieën.

Enkele andere belangrijke resultaten in 2024 op het gebied van circulariteit:

Ondanks de impact van extreme weersomstandigheden op de oogst, werd bijna 80% van de gewassen duurzaam ingekocht.

Alle gebruikte verpakkingen zijn nu 100% recyclebaar en bestaan voor ongeveer 80% uit gerecycled of hernieuwbaar materiaal.

Royal Swinkels heeft haar CO2-uitstoot op transport verder verminderd door het gebruik van elektrisch wegvervoer uit te breiden en meer biodiesel (HVO) in te zetten.

Erkenning voor duurzame impact

De veerkracht en focus op duurzaamheid van Royal Swinkels werd in 2024 meermaals bekroond. Zo werd het familiebedrijf voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot Sustainable Brewery of the Year en ontving het de prestigieuze EY Family Business Legacy Award. Beide prijzen benadrukken de toewijding aan een duurzame bedrijfsvoering en de impact van Royal Swinkels binnen de sector.

Duurzaamheid en inspiratie in een nieuw jasje

Royal Swinkels brengt dit jaar een nieuw online jaarverslag uit, waarin de nadruk ligt op duurzaamheid en inspirerende projectverhalen. Hierin wordt meer verteld over de circulaire ambities van het familiebedrijf en worden verhalen gedeeld die laten zien hoe het bedrijf bijdraagt aan een betere wereld.