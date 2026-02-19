Royal Houweling, een toonaangevende distributeur in de tuinbouwsector, en Kelp Blue, een voorloper op het gebied van gekweekte zeewieroplossingen voor duurzame landbouwpraktijken, kondigen met trots een strategisch distributiepartnerschap aan. Binnen deze samenwerking zal Royal Houweling de biostimulant StimBlue+, Kelp Blue’s bekendste product, verkopen in diverse regio’s in Europa en Noord-Amerika.

Kelp Blue teelt zeewier op grootschalige offshore platforms en oogst slechts de bovenste 10% van deze onderwaterbossen om het ecosysteem te behouden. Deze biomassa wordt verwerkt tot StimBlue+, een koolstofneutrale en biologische biostimulant op basis van Macrocystis pyrifera: een snelgroeiende bruine zeewiersoort die rijk is aan natuurlijke bioactieve stoffen. Deze stoffen versterken de weerbaarheid van planten, verbeteren de nutriëntenopname en verhogen de bodemvitaliteit. Het product is geschikt voor een breed scala aan teelten, zowel in gecontroleerde omgevingen als in de open teelt, en stelt telers in staat hun opbrengsten te optimaliseren met een lagere inzet van conventionele middelen.

“StimBlue+ past perfect bij onze 100-jarige traditie van vooruitstrevende innovatie en onze passie voor regeneratieve oplossingen. Duurzaamheid is voor Royal Houweling geen bijzaak, maar een concrete oplossing voor telers die willen blijven groeien. Bij de eerste kennismaking met Kelp Blue was er direct een klik en een overeenkomstige propositie.” Marc Houweling, Directeur/Eigenaar, Royal Houweling

Via dit partnerschap brengt Royal Houweling, StimBlue+ naar telers en kwekers binnen hun distributienetwerk, waarmee de toegang tot duurzame oplossingen wordt vergroot. Royal Houweling staat bekend om zijn sterke relaties met telers en zijn vermogen om innovatieve oplossingen succesvol naar de markt te brengen. De samenwerking versterkt het duurzame portfolio van het bedrijf en koppelt StimBlue+ aan een partner met de schaal en commerciële slagkracht die past bij Kelp Blue’s groeifase.

“Geweldig om in zee te gaan met Royal Houweling, een echt oer-Nederlands bedrijf geworteld in keiharde werkethiek en klantgerichtheid. Royal Houweling en Kelp Blue delen een sterke passie voor een verrijkte en verbeterde landbouwsector waarin betere winstmarges hand in hand gaan met grotere bodem-biodiversiteit; en een toekomst waarin ondernemers een belangrijke pilaar vormen van een wereld waarin mens en natuur elkaar versterken en verbeteren.” Daniel Hooft, CEO & Founder, Kelp Blue.

Als twee Nederlandse partners met internationale ambities delen Royal Houweling en Kelp Blue een langetermijnvisie op regeneratieve landbouw.