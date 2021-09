Royal FloraHolland plaatst ruim 25.000 zonnepanelen op daken van haar locaties

Royal FloraHolland heeft een groot, nieuw zonnedak in gebruik genomen op haar locatie in Aalsmeer. In totaal liggen nu meer dan 25.000 zonnepanelen op de daken, verspreid over drie locaties in Aalsmeer, Rijnsburg en Eelde. Het gebruik van zonnepanelen draagt bij aan de doelstelling om de CO2 uitstoot van onze bedrijfsvoering verder terug te dringen. Samen wekken deze zonnepanelen zo’n 7,5 GWh/jaar op, wat te vergelijken is met het jaarverbruik elektra van circa 2.700 huishoudens.

C02 uitstoot verminderd met 79%

Friso Sijbertsma, Manager Assetmanagement, Royal FloraHolland: “Wij hebben als ambitie om CO2 neutraal energieverbruik te realiseren op onze locaties. Dit doen we niet alleen via zonnepanelen, maar ook met geothermie op onze locatie in Naaldwijk en sinds 2020 ook de inkoop van 100% groene, gecertificeerde stroom. Door de combinatie van deze maatregelen en technieken, hebben we onze CO2 uitstoot in 2020 teruggedrongen met 79% ten op zichtte van 2019. Dat is een resultaat waar we trots op zijn. We blijven onderzoeken hoe we onze CO2-voetafdruk verder kunnen terugdringen.”

Samenwerking met Vattenfall

Royal FloraHolland heeft de zonnepanelen gelegd in samenwerking met Vattenfall. Roderick Glerum, hoofd sales B2B bij Vattenfall, zegt over de samenwerking: “Het is de ambitie van Vattenfall om een fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken. Maar dat kunnen wij niet alleen, daar hebben we andere bedrijven zoals Royal FloraHolland hard voor nodig. We zijn er trots dat we een bijdrage hebben mogen leveren aan de duurzaamheidsambities van dit voor Nederland zo kenmerkende bedrijf.”

Over Royal FloraHolland

Met bijna 100.000 transacties per dag en meer dan 20.000 verschillende soorten bloemen en planten is Royal FloraHolland de internationale marktplaats en kennispartner die bijdraagt aan het succes van kwekers en kopers. Royal FloraHolland heeft een jaaromzet van 4,7 miljard euro, 3.763 leden en 2.421 kopers. In 2020 zijn 11,4 miljard stuks bloemen en planten verkocht. Royal FloraHolland heeft -naast het digitale platform Floriday- 4 fysieke marktplaatsen waar tal van logistieke en andere dienstverleningsactiviteiten verricht worden. Deze fysieke hubs bevinden zich in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en Eelde.