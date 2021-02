Rotterdamse fashion startup zet in op eerlijk en duurzaam

Hoewel fast fashion nog altijd de norm is, zijn steeds meer consumenten zich bewust van de impact ervan op mens en milieu. Sinds de coronacrisis is de wens om verantwoorde keuzes te maken zelfs toegenomen. De Rotterdamse fashion startup Marble Berriez speelt in op de groeiende behoefte aan duurzaam en eerlijk geproduceerde kleding. Het nieuwe label werkt uitsluitend met milieuvriendelijke materialen en laat de kleding maken in Nederland.

De kledingindustrie is op de oliesector na de grootste uitstoter van CO2 en veroorzaakt de helft van het afvalwaterprobleem. Het merendeel van onze kleding wordt bovendien gemaakt in lagelonenlanden, waar ondanks beloftes de arbeidsomstandigheden vaak nog steeds slecht zijn. Dat moet anders kunnen, vond Marble Berriez oprichter Marrika van Beilen.

“Gelukkig zijn er steeds meer merken die voor echt duurzaam gaan,” zegt de Rotterdamse onderneemster, “maar de markt voor verantwoord geproduceerde kleding is nog onderbediend. Met onze lijn wil ik daar verandering in brengen en echt iets toevoegen.”

Made in Holland

Marble Berriez lanceert haar eerste collectie, een serie jurken voor dames en meisjes in opvallende prints, in de lente. De kleding is gemaakt van 100% Tencel, een rising star onder duurzame ontwerpers. Maar de nieuwkomer gaat nog verder. “Ook de ritsen, knoopjes en labels zijn van milieuvriendelijke materialen zoals gerecycled polyester en hennep.”

De kleding wordt gemaakt in een Nederlands naaiatelier. “Zo weten we zeker dat het eerlijk gebeurt en minimaliseren we het transport en onze Co2 voetafdruk,” aldus Van Beilen. Om de productie op gang te brengen is de onderneming gestart met voorverkoop via een crowdfundingcampagne. En met succes: inmiddels is ruim vijftig procent van het doelbedrag behaald.

Transparante prijzen

De collectie is vanaf deze lente verkrijgbaar in een eigen webshop. “Omdat we niet via traditionele retailkanalen verkopen, kunnen de marges lager blijven en betaalt de consument een eerlijke prijs”. Over die prijs is de duurzame startup overigens graag transparant: “Meer dan de helft van het verkoopbedrag gaat naar de materialen en productie.”

Geïnteresseerden kunnen nog tot en met 22 februari a.s. meedoen aan de crowdfundingcampagne via www.crowdaboutnow.nl/ campagnes/marbleberriez

Foto: Wim van der Stelt