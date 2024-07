Met de lancering van Rotterdam Urban Winery’s eerste circulaire wijnen heeft het merk deze week een revolutionaire stap gezet in de wereld van duurzame wijnproductie en het tegengaan van voedselverspilling. Deze wijnen, gemaakt van tafeldruiven die anders in de afvalbak zouden belanden, zetten een nieuwe standaard voor duurzaamheid en innovatie in wijnproductie. De feestelijke lancering was bij Bar Stroom, waar boeren, circulaire voedselondernemers en Rotterdamse cultuurmakers samenwerken om duurzame verandering teweeg te brengen.

Wijn voor een betere wereld

Rotterdam Urban Winery ontstond tijdens de coronapandemie uit de behoefte om echt iets bij te dragen aan een betere wereld. De oprichter, Wouter Bijl, had al veel ervaring met restfruit door zijn eerdere ondernemingen in cider. Hij vertelt: “Toen een leverancier vroeg of we iets met druiven konden doen, dachten we eerst ‘wijn? Nee’. Maar toch liet dat idee ons niet meer los, dus zijn we gaan experimenteren. Na veel testen en steeds betere resultaten besloten we door te zetten, mits we financiering konden krijgen”, vertelt Bijl. Dankzij steun van Citylab010, een gemeentelijk programma dat duurzame Rotterdamse initiatieven steunt en een innovatielening van de Rabobank heeft Bijl zijn droom uiteindelijk werkelijkheid kunnen maken.

Van afvaldruif tot smaakvolle wijn

Een opstopping in het Suezkanaal, gesloten grenzen na geopolitiek geruzie of een zeer succesvolle of slechte oogst: er kunnen veel redenen zijn waarom tafeldruiven overtollig raken of niet aan de kwaliteitsnormen voldoen. Nederlandse handelaren en supermarkten gooien daarom jaarlijks miljoenen kilo’s aan tafeldruiven op de stortplaats of in de vergister. Rotterdam Urban Winery neemt deze druiven over en transformeert ze in smaakvolle wijnen. “Het feit dat we perfect bruikbare voeding weggooien vind ik eigenlijk idioot”, zegt Bijl. “We hebben als consument geen goed beeld van wat er allemaal weggegooid wordt. Onze ambitie is om het probleem van voedselverspilling aan te vechten door de beleving van duurzaamheid leuker, gezelliger én lekkerder te maken.”

Innovatief lab, grote ambities

In het Keilepand in Rotterdam, op de plek waar vroeger de fruithavens waren, zet Rotterdam Urban Winery een eigen lab op waar continu geexperimenteerd wordt om het hele proces efficiënter en circulairder te maken. Bijl en zijn team hebben grote ambities, variërend van vinificatie en houtlagering tot het toepassen van de champagnemethode en zelfs het rijpen van wijn op de bodem van de zee. “We willen veel experimenteren”, aldus Bijl. “Het liefst doe ik dingen waarvan mensen zeggen ‘het kan eigenlijk niet.’ Ik bewijs graag dat dingen wél kunnen.” Wijn uit Rotterdam bijvoorbeeld. Niet voor niets voert het merk de slogan ‘Urban terroir for rebels’, waarbij de stad en zijn havens – de grootste fruitdoorvoerhavens van Europa – de vruchtbare grond zijn waarop op een tegendraadse manier smaakvolle wijn geproduceerd wordt.

Geen Grand Cru, wel groots genieten

De wijnen van Rotterdam Urban Winery zijn bedoeld om duurzaam genieten toegankelijk en plezierig te maken. “Niet belerend, niet te duur, maar juist lekker toegankelijk,” benadrukt Bijl. “Onze wijnen zullen wellicht nooit een Grand Cru worden, maar dat hoeft ook niet. Wij willen op een leuke en smaakvolle manier de Verenigde Naties meehelpen in hun doelstelling om de voedselverspilling in 2030 te gehalveerd te hebben. Daar dragen wij graag ons slokje aan bij!”

Assortiment en prijzen

Op dit moment heeft Rotterdam Urban Winery twee wijnen in het assortiment, die via www.rotterdamurbanwinery.nl besteld kunnen worden. In Rotterdam zijn de wijnen bovendien verkrijgbaar bij de horecazaken Bar Stroom, Bar Alaska, Marseille en Biergarten. Later dit jaar zullen nieuwe batches en meer varianten gelanceerd worden, met onder andere een rode wijn en een brut.

Sparkling White #01: €14,50

De Sparkling White is een demi-sec met 7,5% alcohol. Gemaakt van Thompson druiven, heeft de wijn een lichtzoete smaak met aroma’s van vlierbloesem en tropisch fruit. Hij is subtiel en vol, met een fijn zuurtje en een prettige afdronk. Heerlijk voor op een zonnige dag op een terras.

Sparkling Rosé #01: €14,95

Een mousserende sec met 9,5% alcohol, gemaakt van Sable druiven. Lichtroze bubbels met een rijk muskaat aroma, een volle smaak, droge finish en zachte tannines zorgen voor een smaakvolle wijn. Heerlijk bij zomerse salades, als aperitief, bij een BBQ of fruits de mer.

Over Rotterdam Urban Winery

Rotterdam Urban Winery is een innovatieve start-up (2022) die zich richt op het omzetten van overtollige tafeldruiven in smaakvolle wijnen. Met een eigenzinnige aanpak en een sterke focus op duurzaamheid en het verminderen van voedselverspilling, streeft de winery ernaar om vanuit de stad Rotterdam een positieve impact te maken op de wereld. Niet voor niets voert het merk de slogan ‘Urban terroir for rebels’, waarbij de stad en zijn havens – de grootste fruitdoorvoerhavens van Europa – de vruchtbare grond zijn waarop op een tegendraadse manier smaakvolle wijn geproduceerd wordt. Rotterdam Urban Winery wordt ondersteund door Citylab010. Ga voor meer info en een overzicht van producten en afzetkanalen naar www.rotterdamurbanwinery.nl.