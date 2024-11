Albron en LFE hechten grote waarde aan duurzaamheid en hebben elkaar gevonden in een samenwerking met stichting Trees for All. Hun missie is om de komende twee jaar minimaal 10.000 bomen te planten over de hele wereld: 5.000 bomen in Nederland (Brabant) en de overige 5.000 bomen elders in de wereld. Moodies wijnen zijn verkrijgbaar bij diverse Albron-locaties, waaronder de Center Parcs vestigingen. Per 17 flessen Moodies doneren Albron en LFE samen één boom.

Een erkend goed doel

De wereld heeft meer bos nodig. Sinds 1999 zet Trees for All zich in voor een bosrijke wereld. Zij planten bomen in Nederland en in het buitenland. Bomen dragen bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Trees for All is een stichting met een CBF-erkenning en een ANBI-status. Het CBF toetst of zij als erkend goed doel aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Zo zijn donateurs ervan verzekerd dat hun donaties ook daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld en dat Trees for All een betrouwbare partner is.

Albron en MVO

Albron loopt als een van de grootste foodservice organisaties van Nederland, voorop op het gebied van duurzaamheid. Albron maakt impact op grote schaal, door zich te richten op productgroepen die veel gegeten of gedronken worden of een hoge milieubelasting hebben. Meer plantaardige voeding, producten met duurzame keurmerken en het tegengaan van voedselverspilling staan hoog op de agenda. De samenwerking met Trees for All sluit hier naadloos bij aan. Iedere verkochte fles wijn op een van haar recreatielocaties, draagt direct bij aan een betere wereld.

LFE en MVO

LFE draagt al jaren duurzaamheid een warm hart toe. Of dat is door projecten die helpen de eigen CO2 uitstoot te beperken, door het stimuleren van bijvoorbeeld biologische wijnen of door het ondersteunen van projecten in wijnproducerende landen om de leefkwaliteit van de lokale bevolking te verbeteren, op diverse fronten wordt hier invulling aan gegeven.

Met deze ‘groene’ klik tussen beide bedrijven, proosten Albron en LFE op een geslaagde en duurzame samenwerking met Trees for All.

“Wij zijn blij en trots op deze samenwerking! Het is mooi als twee partijen elkaar niet alleen commercieel, maar ook maatschappelijk weten te vinden. Een selectie van prachtige wijnen die de gasten van Center Parcs zullen waarderen, gekoppeld aan een missie om samen 10.000 bomen te planten, daar kunnen wij bij LFE alleen maar blij van worden! “ – Andre Koopman, National Account Manager Horeca LFE

“Trees for All zet zich wereldwijd in voor een bosrijke wereld. Maar dat kunnen we alleen dankzij de steun van partners, zoals LFE Horeca. Daar zijn we dus heel blij mee! Het is mooi om te zien hoe LFE haar leveranciers en partners betrekt bij het bijdragen aan een betere en bosrijke omgeving. Zo vergroten we de hoeveelheid bos in Nederland en maken we nog meer mensen bewust van het belang van bomen.” – Timo Stemerdink, Relatiemanager Trees for All.

“Bij Albron werken we al jaren nauw samen met LFE om niet alleen een mooi wijnassortiment samen te stellen, maar ook om de keten duurzamer en gezonder te maken. We verminderen foodmiles, beperken transport en richten ons op het verlagen van CO2-uitstoot. Nu zetten we samen de volgende stap: voor elke verkochte fles wijn doneren we aan Trees For All. Zo dragen we bij aan een groenere wereld, glas voor glas.” – Tjeerd Nuijen, Senior Inkoper bij Albron