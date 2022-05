Gisteravond werden de winnaars van de FoodAwards 2022 bekend gemaakt. Vleesvervangermerk Rootzz of Nature ontving een grote hoeveelheid consumentenstemmen en waardering van de landelijke supermarktketens en heeft daarmee een FoodAward in de wacht gesleept voor hun jackfruit producten in het koelschap. De FoodAwards is een initiatief van FoodPersonality waarbij de beste productintroducties van A-merkleveranciers van het voorgaande jaar worden beloond. De prijs bevestigt dat Rootzz of Nature op onderscheidende wijze een belangrijke plek heeft opgeëist in het snelgroeiende vleesvervangerschap met zijn natuurlijke producten van jonge jackfruit.

FoodAwards 2022

Tijdens de 32e editie van de jaarlijkse FoodAwards werden maar liefst 25.000 consumentenstemmen uitgebracht. Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de belangrijkste supermarktorganisaties boog zich vervolgens over de uitslag van die stemming. Op deze manier wordt bij de FoodAwards niet alleen de stem van de consument in acht genomen, maar ook het oordeel van experts. Zij beoordelen de producten onder andere op het vernieuwende karakter van een product. Met een grote hoeveelheid consumentenstemmen heeft Rootzz of Nature goed gescoord bij de consument en ook de juryleden waren overtuigd van de producten. Vooral het gebruik van de vernieuwende Aziatische vrucht jackfruit werd door de juryleden als een verrijking van het schap gezien. Afgelopen woensdag 18 mei werd dan ook een FoodAward uitgereikt aan Rootzz of Nature voor hun koelverse jackfruitballetjes, -reepjes en -burgers.

Jackfruit op de kaart

Het aan populariteit winnende Rootzz of Nature is een Nederlands vleesvervangermerk en is pas actief sinds begin 2021. Het merk heeft als missie om onontdekte culinaire parels uit de natuur op de kaart te zetten. Het merk staat bekend als maker van vegetarische vleesvervangers van jackfruit, een stekelige vrucht uit de jungle van Sri Lanka. Jonge jackfruit heeft van nature een vleesachtige structuur en is in staat om smaken heel goed op te nemen; een ideale eigenschap voor een vleesvervanger.

Groeiend jackfruit assortiment

Met een FoodAward in de prijzenkast, maken de producten van Rootzz of Nature hun plek in het koelschap meer dan waar. Het merk ligt inmiddels niet meer alleen in het koelschap, maar blijft innoveren en heeft onlangs een nieuwe lijn met houdbare stazakken vegan jackfruit in saus geïntroduceerd en is daarnaast druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten. De in de prijzen gevallen jackfruitballetjes, -reepjes en –burgers van Rootzz of Nature zijn te verkrijgen bij Albert Heijn, Jumbo en Crisp.