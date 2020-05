Rolande introduceert als eerste fysiek Bio-LNG in Nederland: 99,8% reductie CO2-uitstoot zwaar wegtransport

LNG-leverancier Rolande biedt als eerste in Nederland fysiek Bio-LNG aan. Zowel Albert Heijn als PostNL zijn begonnen met de inzet van tientallen vrachtwagens die op deze brandstof rijden. Bio-LNG van Rolande levert voor zwaar wegtransport een besparing aan CO2-uitstoot op die kan oplopen tot 99,8 procent.

“Onze Bio-LNG is de eerste fysieke Bio-LNG in Nederland”, licht Jolon van der Schuit, CEO van LNG-pionier Rolande, toe. Het gaat hier om een daadwerkelijk volledig biologische brandstof die gemaakt wordt uit (ISCC) gecertificeerde afvalstromen, zoals organisch huishoudelijk afval, mest, slib of landbouwafval. “Door ons afval als grondstof te gebruiken voor een duurzame brandstof dragen we bij aan een circulaire economie. Dit alles resulteert, net als bij groene waterstof en elektriciteit, in een CO2-reductie van praktisch 100 procent ten opzichte van diesel.”

Samenwerking Albert Heijn en PostNL

Van der Schuit: “Bio-LNG is nu commercieel beschikbaar. Met deze introductie sluiten we aan bij de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten. Zo zijn we een samenwerking met Albert Heijn gestart om 65 trucks op Bio-LNG te laten rijden en ook PostNL is gestart met tientallen vrachtwagens, waarbij het in eerste instantie nog om een blend gaat.” In gebruik doet Bio-LNG, net als LNG, overigens, met een actieradius tot 1.700 kilometer en een vermogen tot 460 pk, niet onder voor een dieseltruck. Wél is een LNG-truck tot maar liefst 75 procent stiller.

“De stap van LNG naar Bio-LNG is belangrijk in onze doelstelling om op korte termijn significante stappen te zetten met CO2-reductie”, aldus Peter Leegstraten, Manager Transport Expertise van Albert Heijn. “Maar ook wat verder in de tijd is deze brandstof van belang in het totaal van mogelijkheden om langere afstanden zo schoon mogelijk af te leggen.” Inmiddels rijden er ruim 200 LNG-trucks voor Albert Heijn.

“Tijdens de proef rijdt een deel van de vrachtwagens van PostNL Transport op een mengsel van normale LNG met 20 procent Bio-LNG”, zo liet een woordvoerder van PostNL optekenen in Distributie.nl. “Een jaar lang worden er gegevens verzameld over onder meer de inzet van de trucks en het brandstofverbruik. Daarmee kan er berekend worden hoeveel CO2-uitstoot er wordt verminderd door de schonere brandstof.”

Over Rolande en (Bio-)LNG

Rolande, gevestigd in Tilburg, is een pionier en koploper op het gebied van de inzet van liquefied natural gas (LNG). De focus ligt op het verduurzamen van het wegtransport om zo bij te dragen aan een schonere wereld. In de afgelopen jaren is ‘vloeibaar aardgas’ als duurzaam en betaalbaar alternatief op de kaart gezet. Rolande ontwikkelt, bouwt en exploiteert een eigen netwerk van (Bio-)LNG-tankstations in Europa. Inmiddels staat de teller op 15 stations.

Sinds 2011 is LNG in Nederland beschikbaar als brandstof voor trucks. Met deze brandstof kunnen CO2-emissies al tot 20 procent gereduceerd worden ten opzichte van diesel. Door LNG te maken uit biogas, ontstaat Bio-LNG. Hiermee bespaart zwaar wegtransport 99,8 procent aan CO2-uitstoot ten opzichte van diesel.