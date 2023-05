Op 25 mei 2023 wordt werkend Nederland uitgedaagd om deel te nemen aan Fiets naar je Werk Dag. Lease a Bike en Team Jumbo-Visma willen met dit mooie initiatief nog meer impact maken door hier vier dagen van te maken. Wie af en toe de fiets pakt naar het werk is goed bezig, maar bij Lease a Bike en Team Jumbo-Visma geldt: hoe vaker, hoe beter! Vanuit deze gedachte zetten Lease a Bike en Jumbo-Visma van 22-25 mei een challenge in gang om verandering teweeg te brengen: de Fiets naar je Werk 4-daagse. Join the ride!

Tijdens de Fiets naar je Werk 4-daagse willen Lease a Bike en Team Jumbo-Visma de fietscultuur verder verspreiden in Nederland, met als hoofddoel: goed doen. Voor de wereld en ieders gezondheid. Zo blijkt uit een onderzoek van Lease a Bike, dat door 4.600 medewerkers is ingevuld, dat 73% sinds het bezit van een (elektrische) leasefiets meer is gaan fietsen. Daarnaast geeft ruim 48% aan zich fitter te voelen. Richard Plugge, algemeen directeur van Team Jumbo-Visma: “Binnen ons team draait het vooral om zo hard en slim mogelijk fietsen om op die manier zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Voor de meeste mensen is fietsen echter gewoon ontspanning. Of een heel goed – en gezond – alternatief voor de auto. Als wielerploeg juichen we dat van harte toe. Wat ons betreft stappen jong en oud (nog) vaker op de fiets. Oók naar het werk.”

Motiveren met sportieve prijzen

Om medewerkers extra te stimuleren om mee te fietsen stelt Team Jumbo-Visma haar topfiets, de Cervélo S5, een dag ter beschikking aan de Lease a Bike-rijder die voor woensdag 24 mei 12:00 uur de meeste woon-werkkilometers heeft afgelegd. De Cervélo S5 wordt, mét een Team Jumbo-Visma wieleroutfit, in de ochtend van 25 mei aan huis bezorgd zodat de winnaar als een echte Tour de France-renner naar het werk kan fietsen. Daarnaast is er ook een winactie waarbij medewerkers van niet-aangesloten bedrijven met een collega kans maken op VIP-tickets voor het NK wielrennen en gesigneerde Jumbo-Visma merchandise, onder het mom van #samenwinnen.

Donatie Lease a Bike aan Stichting Leergeld

Lease a Bike doet hier, naast de actie die met Team Jumbo-Visma wordt opgezet, zelf nog een schepje bovenop. Het bedrijf doneert per gefietste kilometer van medewerkers van aangesloten bedrijven €0,21 aan Stichting Leergeld voor het project ‘Geen Kind Achterop!’. Dit is een knipoog naar de reiskostenvergoeding die doorgaans voor werknemers wordt vergoed. Met de additionele bijdrage zorgt Lease a Bike ervoor dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ook kunnen profiteren van de voordelen van een fiets. Zij geloven er sterk in dat de fiets toegankelijk moet zijn voor iedereen. Het doel is om minimaal €7.500,- bij elkaar te fietsen.

Aanmelden Fiets naar je Werk 4-daagse

Werknemers van zowel aangesloten als niet-aangesloten bedrijven zijn van harte welkom om deel te nemen aan de Fiets naar je Werk 4-daagse. Fiets je mee?