Roetz-Bikes, ondersteund door VanMoof, brengt vanaf vandaag een zeer gelimiteerd aantal omgebouwde niet-elektrische S3 fietsen op de markt. De fietsen zijn onder de naam Analog te koop op de website van Roetz. De Analog heeft onder meer een 7-speed naaf van Shimano met triggershifter, een naafdynamo die de originele lichten van stroom voorziet en een kenmerkend crèmekleurig Brooks zadel met bijpassende handvatten. De Analog wordt volledig gemonteerd thuis geleverd aan klanten.

Roetz geeft een selectie VanMoof S3’s nieuw leven door ze te ontdoen van hun elektronica en te transformeren tot pure stadsfietsen. De elektronische componenten krijgen een tweede

bestemming in het VanMoof servicenetwerk, terwijl de iconische frames worden herboren als de Analog. Zelfde iconische look, maar dan zonder accu of motor – No battery, all you.

Tiemen ter Hoeven, Founder & CEO Roetz-Bikes: ”Het Analog project beantwoordt volledig aan onze duurzame missie, door de niet gebruikte onderdelen van VanMoof S3 fietsen als non electric fiets alsnog een langdurig leven te geven. Het team van VanMoof was direct enthousiast over het idee voor de Analog, het is mooi om te zien hoe duurzaamheid steeds breder wordt omarmd. We zijn verheugd om deze unieke samenwerking tussen twee Amsterdamse fietsmerken met geheel eigen identiteit nu wereldkundig te kunnen maken.”

Eliott Wertheimer, co-CEO VanMoof: ‘De mogelijkheid om Roetz te ondersteunen in dit project was voor ons een no-brainer. Ze zijn net als wij diep geworteld in Amsterdam en in de Nederlandse fietscultuur, dus dat deze twee iconische merken nu eenmalig samenkomen is mooi. Daarnaast helpt dit project ons om onderdelen op een duurzame manier te recyclen

zonder dat er iets verloren gaat – een prachtige stap in onze missie om ‘riders on the road’ te houden.’

De Analog is een eenmalig project met een beperkte oplage. VanMoof heeft geen plannen om in de toekomst niet-elektrische fietsen gebaseerd op andere series op de markt te brengen De fiets is louter te verkrijgen in Nederland en België. Sales en aftersales lopen volledig via Roetz.