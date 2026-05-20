BMW en SOLARWATT breiden hun samenwerking op het gebied van slimme energie- en thuislaadoplossingen verder uit. Met de lancering van de eerste modellen in de Neue Klasse, de BMW iX3 en de BMW i3, start BMW de uitrol van zijn bidirectionele laadtechnologie.

Na de eerste commerciële Vehicle-to-Grid (V2G)-aanbieding in Duitsland – beschikbaar vanaf maart 2026 – wordt nu de volgende logische stap gezet naar Vehicle-to-Home (V2H): BMW iX3- en BMW i3-klanten kunnen deze nieuwe technologie nu nog uitgebreider in hun voertuigen gebruiken.

Met de toenemende elektrificatie van mobiliteit en huishoudens ontstaan ​​nieuwe mogelijkheden voor holistische energieoptimalisatie en de integratie van beide ecosystemen.

In het kader hiervan optimaliseren BMW en SOLARWATT de integratie van de elektrische auto in het huishouden van de klant. Het SOLARWATT Manager energiebeheersysteem voor thuis (HEMS) zal in de toekomst de schakel vormen tussen beide ecosystemen.

Het SOLARWATT HEMS-systeem regelt en optimaliseert de energiestromen in huis op een centrale en intelligente manier via gecoördineerde en communicerende componenten. Dit optimaliseert efficiënt de opwekking, opslag en het verbruik van energie.

De elektrische auto is naadloos geïntegreerd in de interactie tussen het fotovoltaïsche systeem (PV-systeem), de thuisopslag en de verbruikers in huis als extra opslageenheid.

Deze integratie in het thuisnetwerk wordt mogelijk gemaakt door de combinatie van BMW Neue Klasse-modellen met de bidirectionele BMW Wallbox Professional, die niet alleen de auto oplaadt, maar indien nodig ook energie teruglevert aan het huis.

De marktintroductie van de integratie van bidirectionele BMW-voertuigen in SOLARWATT’s nieuwe HEMS voor Vehicle-to-Home (V2H)-toepassingen staat gepland voor eind 2026 in Duitsland, Oostenrijk en Nederland.

BMW en SOLARWATT werken sinds 2013 samen op het gebied van elektromobiliteit. In 2021 lanceerden de twee partners ook een thuisopslagsysteem met een batterijmodule die componenten bevat die ook in de elektrische voertuigen van de BMW Group worden gebruikt. Sinds 2025 is het opvolgermodel, SOLARWATT Battery Vision, verkrijgbaar, waarvan de behuizing en het ontwerp zijn ontwikkeld door BMW Designworks USA.

Slimme connectiviteit: energiebeheer en thuisnetwerkintegratie in perfecte harmonie

Sinds de introductie van de Neue Klasse vertrouwt BMW op Vehicle-to-Home (V2H)-technologie als toegangspoort tot bidirectioneel laden, het gebruik van zonne-energie en het verlagen van energiekosten.

Het aanbod wordt nu uitgebreid met thuisnetwerkintegratie voor optimaal energiebeheer. Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor V2H-toepassingen. De intelligente interactie van alle componenten (BMW elektrische auto, BMW Wallbox Professional, HEMS van SOLARWATT, thuisopslag en andere verbruikers) creëert een holistisch systeem dat niet alleen het eigen verbruik optimaliseert, maar ook de flexibiliteit en efficiëntie van de energievoorziening thuis naar een hoger niveau tilt.

Huiseigenaren beheren hun instellingen via de My BMW-app en de SOLARWATT Home-app. Met de V2H-optie fungeert de elektrische auto als extra opslag voor overtollige zonne-energie die door het PV-systeem wordt opgewekt. Naast het optimaliseren van de interactie tussen alle componenten, maakt de SOLARWATT Manager de integratie van dynamische elektriciteitstarieven en zonnevoorspellingen mogelijk. Dit optimaliseert de laad- en ontlaadprocessen verder, verlaagt de energiekosten en verhoogt de zelfvoorziening.

De SOLARWATT Manager is open ontworpen: naast het productassortiment van SOLARWATT kunnen ook thuisopslagsystemen van andere merken worden geïntegreerd. Zo ontstaat een flexibel energiesysteem voor thuis dat stapsgewijs kan worden uitgebreid.

Optimalisatie van het geheel: elektrische auto als aanvulling op thuisbatterijopslag

“Bestuurders van een elektrische auto uit de Nieuwe Klasse, zoals de BMW iX3, kunnen de extra opslagcapaciteit gebruiken om nog efficiënter gebruik te maken van zelf opgewekte zonne-energie, hun eigen verbruik te verhogen en zo hun afhankelijkheid van dure netstroom te verminderen. Voor veel huiseigenaren is het vooruitzicht om een ​​bestaand thuisbatterijsysteem uit te breiden met een elektrische auto zeer aantrekkelijk. Dit verhoogt de voordelen van een eigen PV-systeem aanzienlijk, verlaagt de elektriciteitskosten en maakt het huishouden nog minder afhankelijk van de aankoop van elektriciteit van het net”, aldus Peter Bachmann, CPO van SOLARWATT.

“Tegelijkertijd biedt bidirectioneel laden een enorm potentieel voor de energietransitie, omdat de accu’s van elektrische voertuigen samen een enorme opslagreserve vormen. Als deze flexibiliteit intelligent wordt geïntegreerd in energiemarkten en huishoudens, kan dit de druk op elektriciteitsnetten verlichten, hernieuwbare energie beter integreren en snel en kosteneffectief extra opslagcapaciteit beschikbaar maken”, zegt Marcus Krieg, Vice President New Business bij de BMW Group.

Marktintroductie en toekomstige strategische richting

Na de volgende publieke mijlpaal op Intersolar (The Smarter E) ligt de focus op de gefaseerde implementatie van de volgende projectmijlpalen, die leiden tot de marktintroductie aan het einde van dit jaar.

BMW en SOLARWATT stellen de klant en diens complete ecosysteem consequent centraal in hun inspanningen. De partners streven naar een naadloze en betrouwbare interactie tussen alle componenten in huis en in de auto. Daarmee creëren ze een consistente, geïntegreerde klantervaring en versterken ze hun positie als toonaangevende bedrijven op het gebied van connected vehicles en home-technologie.