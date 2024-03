In Mongolië is het deze week -50 graden en drinken mensen noodgedwongen sneeuw, omdat alles is bevroren. In Rio liep de gevoelstemperatuur vorige week op tot maar liefst +60 graden. Zomaar twee voorbeelden van het extreem weer, veroorzaakt door klimaatverandering, waar we mee te maken hebben. We breken weerrecord na weerrecord. Overal ter wereld verleent het Rode Kruis noodhulp, maar zelfs voor de humanitaire hulporganisatie zijn de gevolgen van extreem weer niet meer te overzien. Bosbranden, hevige regenval of lange periodes van droogte: het is aan de orde van de dag. Maar liefst 1,7 miljard mensen werden het afgelopen decennium getroffen door een natuurramp, veroorzaakt door extreem weer. Het Rode Kruis deed onderzoek naar de cruciale rol die bedrijven hebben in het aanpakken van klimaatverandering.

Aan de ene kant vindt het Rode Kruis dat we alles op alles moeten zetten om de uitstoot terug te dringen. Tegelijkertijd moeten we ons ook nu al aanpassen aan het veranderende klimaat. Als consument, omdat oogsten mislukken of je huis overstroomt. Maar juist ook als bedrijf. Veel bedrijven worden geraakt door de jaarlijkse overstromingen in Bangladesh, India en de Filippijnen, omdat (een deel van) hun producten daar vandaan komen. Bedrijven lopen een groot risico als die aanpassingen aan extreem weer een blinde vlek blijven. Niet voor niets zei Darwin: ‘Niet de intelligentste of de sterkste, maar degene die zich het beste aanpast aan de veranderingen zal overleven.’

Cruciale rol bedrijven in aanpak klimaatverandering

Het Rode Kruis deed onderzoek naar de cruciale rol die bedrijven hebben in het aanpakken van klimaatverandering. De hulporganisatie sprak met bedrijven en wetenschappers. Uit de gesprekken blijkt dat ondernemers veel doen om hun eigen uitstoot terug te dringen. Ze leggen zonnepanelen op daken, recyclen producten en verduurzamen kantoorpanden. Maar, stelt het Rode Kruis, vaak wordt er vooral binnen de eigen vier muren naar oplossingen gezocht. Terwijl het voor bedrijven ook heel relevant is om mensen vooraf te helpen tegen extreem weer. Niet alleen omdat je er mensenlevens mee redt. Het is ook nog eens een economische kans: als je als bedrijf werkt met producten die komen uit kwetsbare gebieden, dan wil je die gebieden én dus je eigen productie beschermen. Veel bedrijven willen wel investeren in het aanpassen aan het veranderende klimaat. Omdat ze willen voldoen aan het MVO-beleid of de ESG-regels willen naleven. Of omdat ze juist de mensen die de dupe zijn van klimaatverandering, zoals in Bangladesh, India of de Filippijnen, willen helpen. Maar dat ze niet zo goed weten hóe.

Mensen beschermen

Het Rode Kruis voert overal ter wereld risicoanalyses uit. Dankzij satellietbeelden en onze wereldwijde kennis weten we precies wat de impact van klimaatverandering en extreem weer is op een dorp of gebied. We bereiden mensen voor op lange periodes van droogte of hevige regenval, bijvoorbeeld door droogtebestendige zaden uit te delen, zodat gewassen groeien in periodes met weinig regen. Of door huizen op tijd te verstevigen, zodat het bestand is tegen een flinke storm. Het zijn simpele en goedkope maatregelen, die mensen, huizen en voedsel beschermen. En mensen leren omgaan met het veranderende klimaat. Dankzij hulpverlening voorafgaand aan extreem weer, redden we mensenlevens, oogsten en huizen. En daarmee dus ook de levens van medewerkers en grondstoffen, essentieel voor bedrijven.

Kortom, voor bedrijven is het omgaan met het veranderende klimaat vaak nog een blinde vlek. Maar om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, moet je hier wel mee aan de slag. Tijd dat we de handen ineen slaan. Het Rode Kruis denkt daar graag over mee. Want klimaatverandering aanpakken is niet alleen een taak van de overheid, een hulporganisatie, de consument of het bedrijfsleven. Het is een taak van ons allemaal.