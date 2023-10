Maar liefst 30% van de ondervraagde vakantiegangers heeft last gehad van extreem weer afgelopen zomervakantie. Het is voor het eerst dat dit in kaart is gebracht. Daarnaast is de bereidheid om duurzame keuzes te maken omlaag gegaan. Dit blijkt uit de Vakantie Sentiment Monitor (VSM) die vandaag werd uitgebracht door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). De VSM wordt in zes verschillende landen uitgevoerd (Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten) en verschijnt vandaag voor de 17e keer.

50% van de ondervraagden is afgelopen zomer op vakantie geweest. Van deze groep heeft een derde te maken gekregen met extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, bosbranden of extreme regenval. 65% van de mensen die last hebben gehad van extreem weer geeft aan dat de toenemende kans op extreme weersomstandigheden hun keuze voor een volgende vakantie beïnvloedt. Van de mensen die zelf geen extreem weer hebben meegemaakt is dit 42%.

Aanpassen vakantiegedrag

Gemiddeld vindt 48% van de ondervraagden het belangrijk om rekening te houden met het milieu bij het boeken van een vakantie. Opvallend is dat dit een jaar geleden nog op 52% lag. Vooral Amerikanen vinden duurzaamheid minder belangrijk voor hun vakanties dan een jaar geleden (van 58% naar 51%). De bereidheid om meer te betalen voor een duurzame(re) vakantie is onder Duitsers, Fransen, Britten en Amerikanen tevens afgenomen. Onder Nederlanders en Belgen is dit percentage gelijk gebleven.

Jos Vranken, NBTC: “Een flink aantal vakantiegangers heeft te maken gehad met extreme weersomstandigheden en geeft aan daar rekening mee te gaan houden bij een volgende bestemmingskeuze. Maar gek genoeg leidt dit blijkbaar nog niet direct tot duurzamer keuzes in het vakantiegedrag of de bereidheid meer te betalen voor duurzaamheid. Deze gedragsverandering bij consumenten vraagt aandacht. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat het gemakkelijk kunnen vinden en boeken van duurzaam aanbod hierbij helpt. Ondernemers en bestemmingen kunnen daarin een verschil maken. En overheden kunnen dat een handje helpen met stimuleringsmaatregelen.”

Effecten inflatie op vakantiegedrag

Naast de effecten van extreme weersomstandigheden geeft 46% van de ondervraagden aan genoodzaakt te zijn het vakantiegedrag aan te passen als gevolg van inflatie c.q. (te) hoge prijzen. Deze groep is het hoogste onder de Fransen (54%). Onder de Nederlanders is dit percentage het laagst (39%). Vanwege hogere prijzen gaan mensen minder op vakantie (46%) en men kiest voor een goedkopere accommodatie (42%). Daarnaast wordt om hogere kosten te vermijden minder in restaurants gegeten tijdens een vakantie (31%) en worden kortere vakanties geboekt (28%). Desondanks geeft nog altijd gemiddeld 85% van de ondervraagden aan de intentie te hebben om in de komende 12 maanden op vakantie te gaan.