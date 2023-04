Vandaag – op Earth Day – geeft Google inzicht in waar Nederland naar zoekt op het gebied van duurzaamheid. Deze top trending zoekopdrachten en -vragen geven een goed beeld van waar mensen zich momenteel mee bezighouden. De merkbare effecten van klimaatverandering komen terug in de top trending zoekopdrachten van Google. Mensen zoeken naar onderwerpen als droogte, hittegolf en bosbranden. Mensen raadplegen Google Zoeken met vragen als ‘Wat is klimaatverandering? en ‘Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering?’ Nergens ter wereld wordt er zoveel gezocht naar e-bikes als in Nederland. Ook zijn Nederlanders geïnteresseerd in de activiteiten van bedrijven die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu, ook wel de ESG-criteria genoemd

Klimaatverandering

Wereldwijd maken mensen zich zorgen over het klimaat. De effecten van klimaatverandering zijn steeds meer merkbaar en dit zien we ook terug in de top trending zoekopdrachten. Mensen raadplegen Google Zoeken voor meer informatie over droogte, deze term is 149% vaker gezocht in de periode van maart 2022 tot maart 2023 dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Ook hittegolf (+135%) en bosbranden (+34%) hebben een grote stijging doorgemaakt. De grootste piek in zoekgedrag is van 26 juni t/m 4 september. De zomer van 2022 was dan ook één van de warmste zomers ooit op het Europese continent; iets waar mensen dan ook meer over te weten willen komen.

Het aantal zoekopdrachten naar klimaatverandering is met 183% gestegen in de afgelopen 12 maanden. Mensen zijn dan vooral benieuwd naar wat klimaatverandering is, wat er nieuw is aan de klimaatverandering die al gaande is en wat de gevolgen zijn. Ook zijn we benieuwd naar wat het broeikaseffect nu eigenlijk is.

Een steentje bijdragen

Google Zoeken wordt ook gebruikt voor meer informatie over het maken van eigen bewuste keuzes zoals het kopen van tweedehands spullen en het gebruik van plantaardige melk. In de trending zoekopdrachten van afgelopen jaar zien we namelijk een groei van de zoektermen elektrische auto (+78%), vlooienmarkt (+66%) en havermelk (+39%). Ander leuk feitje, Nederlanders zijn zich meer gaan verdiepen in hoe we ons duurzamer kunnen voortbewegen. Nergens ter wereld wordt er zoveel gezocht naar e-bikes als in Nederland.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Tot slot zijn Nederlanders geïnteresseerd in de activiteiten van bedrijven die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu, ook wel de ESG-criteria genoemd. ESG staat voor milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Ten opzichte van vorig jaar is deze zoekopdracht met zestig procent gestegen. Andere zoektermen die hoog scoren zijn windturbine (+44%) en windmolen (+34%). Beide zijn generatoren die de energie van de wind omzetten in elektriciteit.

Google Doodle

Naast de bekendmaking van de Nederlandse top trending zoekopdrachten, lanceert Google wereldwijd zijn jaarlijkse Earth Day Doodle. De Doodle is net als vorig jaar gekoppeld aan de zoekopdracht ‘klimaatverandering’ en inspireert mensen om samen te werken in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Iedereen kan, groot of klein, bijdragen. Het kunstwerk stelt een dierengemeenschap voor die actie onderneemt om klimaatverandering te voorkomen. Zo kiezen de dieren voor uitstootvrij vervoer, het gebruik van zonnepanelen, duurzamer voedsel, recycling en de was ophangen om energie te besparen.

Top trending termen gerelateerd aan duurzaamheid, het afgelopen jaar (maart 2022 – maart 2023) in Nederland

Klimaatverandering (+183%) Droogte (+149%) Hittegolf (+135%) Elektrische auto (+78%) Vlooienmarkt (+66%) Milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) (+60%) Windturbine (+44%) Havermelk (+39%) Windmolen (+34%) Bosbrand (+34%)

Meest gestelde vragen gerelateerd aan duurzaamheid, het afgelopen jaar (maart 2022 – maart 2023) in Nederland

Wat is klimaatverandering? Wat houdt de opwarming van de aarde in? Wat is het broeikaseffect? Wat is er nieuw aan de klimaatverandering die al gaande is? Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering?

Meest gezochte zoekopdrachten gerelateerd aan duurzaamheid, het afgelopen jaar (maart 2022 – maart 2023) in Nederland

Elektrische fiets Tweedehands spullen Veganisme Duurzaamheid Klimaat Elektrische auto Vegetarisch Rommelmarkt Zonne-energie Tweedehands winkel

Trending betekent: in een bepaalde periode opvallend veel meer gezocht dan in de periode daarvoor. Dat is dus iets anders dan de populairste zoekopdracht.