De Nederlandse FoodTech scale-up Rival Foods heeft €10 miljoen opgehaald in een Series B financieringsronde. De ronde werd geleid door pensioenbelegger APG, namens ABP, met deelname van PYMWYMIC en ROM Utrecht Regio, en een vervolginvestering van de bestaande aandeelhouder, PeakBridge.

Clean-label, whole-cut en chefwaardig

Rival Foods werd in 2019 opgericht als spin-off van Wageningen University & Research en ontwikkelde een eigen platform voor de productie van whole-cut vleesalternatieven — producten die de structuur, smaak en mondgevoel van dierlijke vleesstukken nauwkeurig nabootsen, terwijl ze volledig plantaardig, clean label en minimaal bewerkt zijn. Zonder kunstmatige toevoegingen zijn deze producten ontworpen om te voldoen aan de hoogste culinaire standaarden in de industrie. Ze worden specifiek ontwikkeld voor foodservice, retail en merken die de grenzen van plantaardige innovatie willen verleggen.

Productie verdubbelen en kosten verlagen

Met de nieuwe financiering kan Rival Foods de productiecapaciteit van haar fabriek in Geldrop verdubbelen en de gepatenteerde productietechnologie verder opschalen. Daarnaast stelt het de onderneming in staat om de productiekosten verder te optimaliseren, zodat concurrerende prijzen ten opzichte van dierlijk vlees mogelijk worden — zonder concessies te doen aan smaak, textuur of voedingswaarde.

“Deze investering markeert een belangrijke mijlpaal in onze missie om plantaardig vlees van hoge kwaliteit mainstream te maken,” aldus Birgit Dekkers, CEO en oprichter van Rival Foods. “Met de steun van topinvesteerders zijn wij klaar om snel op te schalen en de toekomst van eiwit te hervormen. We heten niet voor niets Rival — we zijn hier om de concurrentie aan te gaan.”

Een B2B-aanpak met internationale ambitie

Rival Foods kiest voor een B2B-first aanpak. Het bedrijf werkt samen met chefs, retailers en voedingsmerken in heel Europa om de volgende generatie plantaardige gerechten bij de consument op het bord te krijgen. Naast het opschalen van de operatie, zal de Series B-financiering ook worden ingezet voor teamuitbreiding, internationale groei en nieuwe samenwerkingen met grote spelers in foodservice en retail.

“Rival Foods heeft iets bijzonders gebouwd: een schaalbaar proces om standaard plantaardige eiwitten om te zetten in spannende, vezelachtige structuren die doen denken aan vlees. De producten van Rival Foods bieden een bevredigende bite met een hoog eiwitgehalte en een clean label. Met deze investering streven we namens onze klant ABP naar sterke financiële rendementen én het verkleinen van de ecologische voetafdruk van voedselconsumptie. Wij zijn trots om Birgit en haar uitstekende team te ondersteunen bij het vergroten van hun productiecapaciteit en marktaanwezigheid.” Lodewijk Meens, senior portfolio manager, APG.

“Rival Foods heeft de code gekraakt voor clean-label plantaardige eiwitten die echt leveren op smaak en textuur. Met producten die nu al kunnen concurreren met dierlijke eiwitten op prijs, staan ze klaar om de transitie naar een duurzamere, plantaardige toekomst te versnellen.” Rogier Pieterse, Managing Director, PYMWYMIC. “De productietechnologie van Rival Foods is een game-changer. De producten zijn van topkwaliteit en het productieproces maakt prijspariteit met dierlijk eiwit mogelijk. We hebben dan ook alle vertrouwen dat Rival Foods een sterke impuls zal geven aan de wereldwijde acceptatie van plantaardig vlees.” Juri van Dolderen, Senior Investment Manager, ROM Utrecht Region.

“Echte successen in alternatieve eiwitten vereisen drie moeilijke dingen: geweldige smaak, textuur en concurrerende prijzen. We zijn trots dat Rival Foods alle drie weet te realiseren – en verheugd dat we onze investering kunnen uitbreiden om de volgende cruciale fase te ondersteunen: internationale groei en verdere opschaling van de productiecapaciteit.” Martina Pace, PeakBridge Partner & COO. Met deze nieuwe financiering en de voortdurende dynamiek van succesvolle productlanceringen via verschillende partnerschappen, is Rival Foods klaar om de vleesindustrie uit te dagen — één whole-cut tegelijk.