Om het afvalwater nog beter te kunnen zuiveren, bouwt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Zeist. Dankzij grootschalig hergebruik van bestaande materialen wordt deze nieuwe installatie de meest circulaire zuiveringsinstallatie van Nederland. De materialen komen zowel uit de oude zuivering op het terrein als van andere organisaties. “Van betonnen tanks tot leidingen en zonnepanelen, allerlei materialen krijgen hier een tweede leven”, aldus Nanda van Zoelen, hoogheemraad HDSR. “Zo besparen we grondstoffen, beperken we CO₂-uitstoot en beperken we onze ecologische voetafdruk.”

Schoner water én grondstof voor hergebruik

De nieuwe zuivering maakt gebruik van de nieuwste technologie om stoffen als stikstof, fosfaat en medicijnresten beter uit het water te halen. Dit is goed voor de kwaliteit van het water in de Zeister- en Biltse Grift. Ook is het noodzakelijk om te voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Europese norm die vanaf eind 2027 geldt. Met een andere installatie kunnen waardevolle grondstoffen zoals cellulose teruggewonnen worden uit het afvalwater. Cellulose wordt bijvoorbeeld gebruikt worden bij de productie van gevelpanelen en fietspaden. Dit bespaart ook energie, omdat er minder reststoffen afgevoerd hoeven te worden.

Tweede leven voor materialen

Bij de nieuwbouw van de zuivering heeft HDSR zichzelf ambitieuze doelen gesteld op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen. Nanda van Zoelen, HDSR: “Voor alles wat we nodig hebben, zoeken we een gerecycled product. Als dat er echt niet is, en we dus nieuw materiaal moeten aanschaffen, kiezen we zo mogelijk wel voor hernieuwbare materialen zoals hout of materialen met een zo laag mogelijke milieu-impact.” Zo krijgen de betonnen tanks die nu nog gebruikt worden als nabezinktank een nieuw leven als buffer-vat voor afvalwater. Veel leidingen zijn van de sloop gered na een verbouwing bij een ander waterschap en met afgeschreven wieken van windmolens worden straks de waterbassins afgedekt. En 35 procent van de benodigde energie op de zuivering komt van tweedehands zonnepanelen.

Nanda van Zoelen: “HDSR kiest heel bewust voor duurzame bedrijfsvoering en het gebruik van zoveel mogelijk gerecyclede producten. Die manier van werken is best nieuw in Nederland. Het is een pilot waar we veel van kunnen leren, maar waarbij we natuurlijk geen onnodige risico’s nemen.”

Samenwerken in een bouwteam

Het waterschap werkt bij de bouw van ontwerp tot en met de realisatie samen met adviesbureau Haskoning en de aannemerscombinatie Van Hattum Blankevoort B.V. en Eliquo Water en Energy bv. Nanda van Zoelen, HDSR: “Als waterschap hebben wij dagelijks te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Het is daarom een bewuste keuze zo duurzaam mogelijk te werken. Dit nemen we ook mee in de keuze voor onze samenwerkingspartners.”

Planning

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw zijn gestart. De bouw van de nieuwe zuivering start in januari en gebeurt in fases. De verwachting is dat de zuivering vanaf 2027 bijdraagt aan schoner water in de Zeister en Biltse Grift.