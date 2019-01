Riksja Travel brengt met mini-docu positieve impact van CO2-compensatie in beeld

Reizen ligt onder vuur. De CO 2 -uitstoot van al onze reizen brengt de wereld dusdanige schade toe dat reizen – zeker met het vliegtuig – eigenlijk niet meer zou mogen. Reisorganisatie Riksja Travel weet echter dat reizen ook op positieve impact op de wereld kan hebben en lanceert daarom vandaag de korte documentaire ‘Surviving the smoke’.

De reisorganisatie, die sinds 2000 bestaat, stuurt jaarlijks zo’n 20.000 reizigers de wereld rond. In 2018 was dat goed voor zo’n 36.000 ton CO 2 .”We zijn ons natuurlijk bewust van de effecten die al die reizen hebben en de realiteit is wel dat reizen momenteel nog schade toebrengt”, aldus Jeroen van Vilsteren, duurzaamheidsmanager bij Riksja Travel. “We zetten als reisorganisatie alle beschikbare middelen in om die schade te beperken. Zo compenseren we nog in hetzelfde jaar de volledige CO 2 -uitstoot van al onze Riksja-reizen (zowel vlucht als landarrangement). Dit doen we samen met de South Pole Group, een Zwitserse organisatie die verschillende CO 2 -reducerende projecten in de wereld opzet en ondersteunt. We hebben daarbij gekozen voor een manier die niet alleen de CO 2 compenseert, maar ook positieve sociale effecten teweegbrengt.”

Clean cooking stoves

Een van de manieren waarop dat gebeurt is door huishoudens in India en Kenia te voorzien van schone kooktoestellen. Deze toestellen zorgen ervoor dat er minder CO 2 wordt uitgestoten, er minder luchtwegeninfecties en oogproblemen bij vrouwen en kinderen voorkomen en er bovendien minder brandhout nodig is, waardoor families zich tijd besparen om het hout te verzamelen; tijd die gestoken kan worden in werkzaamheden die brood op de plank brengen. Van Vilsteren: “De afgelopen twee jaar hebben we meer dan 6000 traditionele kooktoestellen vervangen en hebben we niet alleen onze volledige CO 2 -uitstoot direct kunnen compenseren, maar ook een wezenlijk verschil kunnen maken in het leven van duizenden gezinnen.”

Hoe wezenlijk dat verschil daadwerkelijk is, ondervond een team van Riksja dat in december afreisde naar India om gezinnen te bezoeken die deze clean cooking stoves hebben ontvangen. Ook Van Vilsteren was mee. “We kenden natuurlijk al de feiten en cijfers van ons compensatieproject, maar om in India met eigen ogen te kunnen zien hoe heftig het effect is van het koken op de traditionele kooktoestellen en wat de positieve gevolgen van de clean cooking stoves op het leven van al die gezinnen … wow, dat was wel heel bijzonder. We hopen dat we een klein beetje van dat wow-gevoel met deze documentaire over kunnen brengen!”

Duurzaamheidsbeleid

Het CO 2 -compensatieproject is slechts een klein deel van een veel breder duurzaamheidsbeleid binnen Riksja Travel, dat als intrinsiek doel heeft om mensen met elkaar te verbinden en een positieve impact op de wereld te creëren. “Thuis blijven is echt geen antwoord op de CO 2 -problematiek”, stelt van Vilsteren. “Dat zou dodelijk zijn voor de wereldeconomie, voor de werkgelegenheid in armere landen, om nog niet te spreken over het begrip tussen culturen en je eigen persoonlijke ontwikkeling. Reizen kan op een enorme schaal een positieve impact teweegbrengen, als het maar verantwoord gebeurt. Wij doen er alles aan om onze verantwoordelijkheid daarin te nemen.” Zo werkt de reisorganisatie samen met kleinschalige, duurzame slaapplekken waarbij de reiziger in contact komt met de lokale cultuur en het geld terugvloeit naar de bevolking.

Alle aangeboden activiteiten en excursies worden milieuvriendelijk georganiseerd en er is een streng dierenbeleid. Daarnaast wordt er veel geïnvesteerd in lokale projecten en kunnen reizigers via Riksja Travel en Wakibi microkredieten verstrekken aan ondernemers wereldwijd.

Van Vilsteren: “Onze ambitie is om verder te gaan, om alle uitstoot en negatieve impact die reizen veroorzaakt te neutraliseren, om innovatieprojecten te steunen die bijdragen aan duurzaam reizen en onze sociale impact verder uit te bouwen. Daarnaast hebben we de handen ineengeslagen met verschillende organisaties om middels het Travel Impact Lab start-ups de mogelijkheid te bieden om duurzame reismogelijkheden te ontwikkelen. Zo hopen we bij te kunnen dragen aan een mooiere wereld.”