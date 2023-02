Reizigers met een intercontinentale bestemming maken op Schiphol kennis met de luchthaven van de toekomst. In de zogeheten The Future Case komen verleden, heden en de toekomst van Schiphol en het verduurzamen van de luchtvaart samen. Voor hun vertrek kunnen passagiers die zich in Lounge 3 bevinden hier een reis door de tijd maken.

Door het aanraken van de schermen in de installatie – die eruit zien als koffers – komen reizigers alles te weten wat Schiphol samen met partners doet om hun reis te verduurzamen, nu en in de toekomst. Van het vertrek naar de luchthaven, in de terminal tot aan de gate en in de lucht. Naast de installatie staan zitjes met een interactief spel waarin iedereen zijn eigen luchthaven van de toekomst kan bouwen.

Luchthaven van de toekomst

In The Future Case gaat het over de reis naar een CO2-uitstoot – en afvalvrije luchthaven in 2030 en een klimaatneutrale luchtvaart in 2050. Maar ook wat er nu al allemaal op het gebied van duurzaamheid op de luchthaven is toegepast. Reizigers leren bijvoorbeeld dat de terminal op windenergie draait, hoe de luchthaven al voor een groot gedeelte van het gas af is, hoe Schiphol materialen hergebruikt of hoe het aantal elektrische voertuigen op het platform steeds groter wordt.

Verantwoord vliegen

Ook worden reizigers meegenomen in acties om het vliegen duurzamer te maken, zoals het investeren in duurzame vliegtuigbrandstoffen en innovaties als stillere en schonere vliegtuigen. Reizigers worden geïnspireerd wat zij zoal zelf kunnen doen voor hun reis.

“Reizen brengt mensen en culturen dichter bij elkaar. De unieke verbinding met de wereld waar in we leven, brengt ook de zorg voor onze wereld met zich mee. We zijn ons bewust dat luchtvaart impact heeft op leefbaarheid en het klimaat. Daarom gaan we op een andere manier reizen. Met innovaties, zoals stillere en schonere vliegtuigen. Met investeringen in duurzame brandstoffen of elektrische- en waterstof aandrijving. We willen reizigers bewust maken van wat er komt kijken bij het verduurzamen van de luchtvaart, en hoe zij zelf kunnen bijdragen door bewust te reizen. In The Future Case komt dit samen. Het belang hiervan willen we onderstrepen.” – Denise Pronk, verantwoordelijk voor duurzaamheid bij Royal Schiphol Group

Ontdek The Future Case op Amsterdam Airport Schiphol in Lounge 3 of bezoek: www.thefuturecase.nl