Bijna 90% van de reizigers vindt het belangrijk dat ze met hun vakantie een positief effect hebben op de bestemming. Vaker kiezen voor de trein en minder vlees eten zijn maatregelen die de respondenten zelf nemen om hun vakantie duurzamer te maken. Dat blijkt uit onderzoek van reisorganisatie Better Places onder 1858 vakantiegangers, waarvan 309 reizigers de enquete volledig invulde.

Duurzame reisorganisatie Better Places deed eind 2017 al eens onderzoek naar het reisgedrag van haar klanten. Net als toen, vinden de reizigers aandacht voor de natuur (59%) en de lokale bevolking (42%) het belangrijkste bij duurzaam reizen. Klimaatverandering (37%) is gestegen van de vijfde naar de derde plek, gevolgd door eerlijke handel (30%), zorg voor dieren (29%) en armoedebestrijding (24%).

Reizen met een positieve impact

Van de 309 respondenten vindt 54% het belangrijk dat ze een positieve impact hebben met hun reis. Ruim 34% vindt dat zelfs heel belangrijk. Dat een positieve impact maken betekent dat sommige activiteiten niet meer kunnen, is voor de meeste reizigers geen probleem. Meer dan 85% vindt het meer dan logisch dat Better Places activiteiten zoals weeshuisbezoeken, pretvluchten en quadrijden niet aanbiedt. Ze zijn blij met het strenge dierenwelzijnsbeleid, waarin staat dat directe interactie met wilde dieren niet thuishoort in een duurzame rondreis.

Vegetarisch eten op reis

Tweederde van de reizigers zegt het geen probleem te vinden om minder vlees te eten als ze daarmee hun persoonlijke CO2-uitstoot op vakantie verminderen. Dat past binnen de landelijke trend, waarbij Nederlanders aangeven steeds minder vlees te eten. Meer dan de helft geeft dan ook aan dat ze het fijn vinden om tips te krijgen voor vegetarisch of vegan eten op hun vakantiebestemming.

Bewust minder ver op vakantie

Ruim 90% van de CO2-uitstoot bij een verre reis wordt veroorzaakt door de vliegreis. Voor een reis buiten Europa is het vliegtuig onvermijdelijk. Ruim een kwart van de reizigers gaat bewust minder ver op vakantie om daarmee de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een handjevol reizigers gaat een stap verder en vliegt minder of zelfs helemaal niet meer. Een korte citytrip met het vliegtuig zit er voor de meesten in elk geval niet meer in. Zo geeft ruim 70% aan dat ze voor korte afstanden (onder 750km) liever niet vliegen.

Plastic op reis

Waar het verminderen van plastic afval in 2017 nog een hot topic was, is dat bij de Better Places-reiziger inmiddels ingeburgerd. Ruim 90% van de reizigers neemt een hervulbare waterfles mee op vakantie; 66% neemt bij het boodschappen doen geen plastic tasjes aan en 30% laat de gratis flesjes water op hun hotelkamer onaangeroerd.

Duurzaam reizen helpt bij bewustwording

Als vanzelfsprekend trekt een duurzame reisorganisatie reizigers aan die thema’s als klimaatverandering en aandacht voor mensen belangrijk vinden. Tegelijkertijd valt op dat maar 64% van de reizigers aangeeft zelf duurzaam te leven: ze hebben zonnepanelen, rijden elektrisch en eten minder of geen vlees. Het onderzoek laat zien dat een goed georganiseerde duurzame rondreis kan bijdragen aan bewustwording. Zo zegt 40% dat ze zich na hun reis bewuster zijn van het belang om de natuur te beschermen. Een kwart heeft met eigen ogen gezien waarom het belangrijk is om minder plastic afval te veroorzaken.

Reizigers vinden duurzaamheid belangrijk

Volgens directeur Saskia Griep is ‘business as usual’ geen optie meer. “We hebben te maken met een klimaatcrisis. Ook de reisindustrie moet radicaal actie ondernemen als we onze planeet leefbaar willen houden.” De reisondernemer zet volop in op het verminderen van de impact op het klimaat. “Ons plan is om elk jaar de CO2-uitstoot van al onze reizen met 5% te verminderen. In 2030 willen we 55% onder het niveau van 2019 zitten. Dat doen we onder andere door ons aanbod in Europa flink uit te breiden.” Dat reizigers duurzaamheid steeds belangrijker vinden, ziet Saskia terug in de cijfers. “Waar we eerst uitsluitend verre reizen verkochten, kiest een kwart van onze reizigers nu voor een Europese bestemming. De helft daarvan koos voor alternatief vervoer, zoals de trein of (elektrische) auto. ”

Over het onderzoek

De data in dit persbericht zijn verzameld op basis van een online enquête die is verstuurd naar 1858 reizigers die in 2021 en 2022 op reis zijn geweest met Better Places. De enquête is door 309 reizigers volledig ingevuld. Zij reisden naar landen als Spanje, Slovenië, Suriname, Costa Rica, Cuba en Tanzania.