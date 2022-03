Met ‘Laden op zon’ wordt het op 64 locaties van Rijkswaterstaat mogelijk om je voertuig op te laden met zonne-energie. Een ambitieus project, waarmee Rijkswaterstaat een grote impuls geeft aan de ambitie om in 2030 alle elektriciteit die we gebruiken zelf op te wekken. Samen met partner SPIE realiseert Rijkswaterstaat wde komende jaren 400 laadpunten, meer dan 3.000 zonnepanelen en energiemanagementsystemen op iedere locatie. Samenwerking moet de sleutel worden tot succes in dit project, bijvoorbeeld door in elkaars rol te verplaatsen en te ‘spiegelen’.

In 2022 moet 50% van alle Rijkswaterstaatvoertuigen elektrisch rijden en in 2028 moet het hele wagenpark emissieloos zijn. Het project ‘Laden op zon’ brengt dit een stuk dichterbij. Alle onderdelen werken in dit project samen als één online en intelligent systeem. Dat systeem geeft niet alleen inzicht in de opwekking van zonne-energie, maar ook advies aan eindgebruikers. Bijvoorbeeld over het beste moment om je auto op te laden.

Uitblinken in projectaanpak

In mei 2021 werd de grootschalige aanbesteding voor de realisatie van ‘Laden op zon’ in de markt gezet. Björn Smolders, contractmanager bij Rijkswaterstaat: ‘Wij weten best veel over verduurzaming, maar we hebben juist de markt nodig om onze wensen uitvoerbaar te maken. Daarom daagden we bedrijven uit om ons vroegtijdig mee te nemen in de mogelijkheden van laden op zon. Welke panelen ga je gebruiken en hoe duurzaam zijn ze? Hoe richt je het projectmanagement in? Het aanbod van SPIE viel op door zeer efficiënte zonnepanelen, duurzaam materiaalgebruik en een slimme app voor gebruikers. Maar SPIE blonk vooral uit in de samenwerkingsaanpak.’

Spiegelbeeld

De focus van SPIE lag dan ook echt op samenwerking, vertelt Elaine Pierre, projectmanager bij SPIE. ‘Uiteindelijk staat of valt het succes van zo’n project bij de samenwerking. Rijkswaterstaat is met zijn regionale onderdelen een krachtige, maar ook complexe organisatie om projecten van dit formaat te managen. Daarom hebben we uiteindelijk te besluiten om ons letterlijk te spiegelen aan Rijkswaterstaat. Door één centraal projectteam in te richten voor aansturing, inkoop en werkprocessen. Aangevuld met 3 regionale teams die direct samenwerken met de medewerkers van de verschillende Rijkswaterstaatlocaties in Nederland.’

Verwachtingen uitspreken

Het project is inmiddels afgetrapt met een samenwerkingsdag. Een verrijkende ervaring, vertelt Smolders: ‘Iedereen maakte kennis met zijn of haar ”spiegelbeeld”. We gingen niet in gesprek over de technische inhoud, maar over werkwijzen en verwachtingen. Wanneer is het project voor jou geslaagd? Waar zie jij risico’s en wat vind jij belangrijk in onze samenwerking?’ Pierre: ‘Ook was er oog voor de verschillen. Waar de een meer gericht is op de techniek, zit de ander meer op het proces. Die verschillen moet je bespreekbaar maken. In een veilige omgeving werkt dat verhelderend en creëert het wederzijds begrip.’

Vervolgstappen

Momenteel richt Pierre samen met Bas Nagtegaal, projectmanager Laden op zon van Rijkswaterstaat, het projectmanagement verder in. Pierre: ‘Aan de hand van de output van de kick-off ontwikkelen we ons eigen dashboard. Een soort 0-meting: wat de doelstellingen zijn, de risico’s, wat we onderweg verwachten tegen te komen. Zo gaan we het verloop van de projecten bijhouden en kunnen we onderweg bijsturen waar nodig.’ Ook zijn inmiddels 2 pilotlocaties geselecteerd. ‘We hebben bewust voor twee locaties gekozen, zodat we in verschillende regio’s en met meerdere samenwerkingspartners ervaring opdoen. We verwachten in het voorjaar te beginnen.’

Krachten komen samen

‘Wij zijn als SPIE tevreden als Rijkswaterstaat tevreden is’, stelt Pierre. ‘We zijn trots om bij te dragen aan een grote energietransitie.’ Smolders vult aan: ‘Het project laat de kracht van goede samenwerking zien. We hebben marktpartijen hard nodig. Daar zit veel innovatiekracht. Dankzij ”Laden op Zon” kunnen we straks slimme oplossingen op grote schaal uitrollen. Zo bundelen we onze krachten en realiseren we grote duurzame stappen.’