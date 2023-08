Biga Groep gaat meer kleding sorteren voor de Rijksoverheid. Ook nemen er, naast Defensie, meer rijkspartijen deel aan de opdracht voor het sociaal werkbedrijf. Dit is vandaag in Zeist vastgelegd in een 6 jaar durende samenwerkingsovereenkomst. Staatssecretaris Christophe van der Maat en directeur Biga Groep Erik van der Veen plaatsten er hun handtekening onder. De overeenkomst bevat de optie voor 4 jaar verlenging.Vanuit de Rijksdoelstellingen voor social return nodigde Defensie voor deze aanbesteding alleen sociale werkbedrijven uit. Mensen die niet zelfstandig een plek vinden of houden op de arbeidsmarkt, worden hiermee aan werk geholpen. Biga Groep won de aanbesteding.

Maximaal hergebruik en recycling

De medewerkers van Biga Groep sorteren bedrijfskleding en uitrustingsstukken voor maximaal hergebruik en recycling. Per jaar gaat het om anderhalf miljoen artikelen. Met dit nieuwe contract worden de goederen van onder meer Defensie, de Belastingdienst, de Douane, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer verwerkt.

Van der Maat: “Een paar jaar terug werd er voor 500.000 euro aan oude kleding verbrand. Dankzij Biga Groep krijgt het overgrote deel nu een nieuwe bestemming. Dat betekent: minder vernietigen, meer retour en minder veiligheidsrisico’s, want de uniformen komen niet in verkeerde handen.”

Het team dat de items sorteert telt 120 medewerkers. Zij hebben met deze opdracht een betaalde baan en bepalen welke bestemming iets krijgt. Een gedeelte gaat voor hergebruik terug naar de deelnemende rijkspartijen. Een ander deel wordt ontdaan van kenmerken, zoals logo’s, en wordt verkocht via Domeinen Roerende Zaken.

Nieuwe sokken en wandpanelen

Voor maximaal hergebruik wordt ook een deel verwerkt tot onder meer nieuwe kledingstukken. Zo veranderen oude polo’s en gevechtspakken in bijvoorbeeld nieuwe sokken en T-shirts voor militairen. Of er worden andere artikelen van gemaakt, zoals wandpanelen voor rijksgebouwen.

De overheid geeft met deze opdracht invulling aan haar duurzaamheidsdoelstelling om uiteindelijk volledig circulair te worden.

Foto: De staatssecretaris krijgt een toelichting © Ministerie van Defensie