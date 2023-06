De textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld en heeft een grote impact op het milieu. Daarom openen er vandaag op Wereldmilieudag rond de 800 locaties om kleding te doneren voor hergebruik. Hiermee zetten Leger des Heils ReShare, Dobbi en PostNL zich samen in voor meer textielhergebruik. De samenwerking sluit aan op de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel die op 1 juli dit jaar in zal gaan. Het aantal inleverpunten zal de komende tijd verder worden uitgebreid.

Hoe het werkt

Kleding die niet meer gedragen wordt kan ingeleverd worden bij één van de deelnemende winkels met PostNL Punt. De kleding komt via dobbi bij het Leger des Heils ReShare waar het een mooie nieuwe bestemming krijgt. Jaarlijks wordt in Nederland 305 miljoen kilo kleding afgedankt waarvan meer dan de helft bij het restafval beland. Door dit nieuwe intitatief wordt kledingdonatie toeganleijker wat bijdraagt aan een circulaire textielketen.

Voordat je doneert: repareer en was het!

Het meest duurzame kledingstuk hangt al in de kast. Kleding wordt vaak weggegooid omdat het beschadigd is of omdat er een vlek in zit. Zonde, want door een professionele reiniging of reparatie kan het misschien nog heel lang mee. Hoe langer je kleding draagt, hoe beter. Maurits Tiethoff en Ruben van Pelt, oprichters van Dobbi, zeggen hierover: “ Met onze stomerij- en reparatieservice zetten wij al in op het levensduur verlengen van textiel. Voor ons was het daarom logisch om kledingdonatie als service toe te voegen”.

Na donatie

De gedoneerde kleding krijgt via het Leger des Heils ReShare de best mogelijke herbestemming. Zij sorteren het en geven het o.a. weg aan mensen in nood, verkopen het tegen sociale prijzen in een van de ReShare Stores of aan één van hun textielpartners. Wat overblijft wordt zoveel mogelijk gerecycled. “ ReShare gelooft in de kracht van samenwerken. Daarom bundelen wij onze krachten met Dobbi, om zo nog meer textiel te hergebruiken en te werken richting een circulaire keten ” aldus Simon Smedinga, Algemeen Directeur van ReShare.

Impact textielindustrie en de verantwoordelijkheid van de producent

De textielindustrie heeft grote impact op het milieu; het heeft enorm veel grond(stoffen) nodig, het gaat gepaard met water- en grondvervuiling en het is verantwoordelijk voor zo’n 4% van alle CO2-uitstoot wereldwijd. De sterke toename van productie van kleding en het dalend hergebruik van textiel zorgt voor een groeiende hoeveelheid textielafval. Op 1 juli 2023 wordt daarom de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) Textiel ingevoerd. Het doel van de UPV Textiel is om meer en beter afgedankte textielproducten in te zamelen, te hergebruiken en te recyclen. Meer informatie is o.a. te vinden op de website van de Rijksoverheid .

Wereldmilieudag

Op Wereldmilieudag (World Environment Day) worden over de hele wereld activiteiten georganiseerd om mensen bewuster te laten worden van hoe belangrijk het milieu voor onze wereld is en wat we kunnen doen om het milieu te beschermen.