Fornet heeft 8 november officieel de status ‘sociale firma’ gekregen van de Gemeente Amsterdam. Zoals op de website van de gemeente te lezen zijn dit organisaties waarbij minimaal 30-40% van het personeelsbestand een ondersteuningsbehoefte heeft. Bij Fornet is dit percentage 50% van het personeelsbestand. Fornet biedt textile care diensten aan particulieren en bedrijven. Dit betreft stomerij, wasserij, kledingreparatie en sneaker cleaning services. Het is een franchiseketen met 1900+ winkels waarvan de eerste in Europa op de Amsterdamse Zuidas is geopend in de zomer van 2022. Met e-bikes haalt Fornet zes dagen per week orders die 48 uur later weer retour gaan.

Sociale firma & schone wasjes

Sociale firma’s worden door de Gemeente Amsterdam omschreven als: “een bijzondere groep sociale ondernemers. Zij creëren arbeidsplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.” Bij Fornet kan bijvoorbeeld gedacht worden aan statushouders die geen Nederlands of Engels kunnen, maar wel als een vis in het water functioneren achter een naaimachine. Ook taken als wasgoed vouwen, strijken of orders halen & brengen lenen zich goed voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ondersteuningsbeleid van de gemeente

De gemeente Amsterdam heeft een speciaal ondersteuningsbeleid voor sociale firma’s. Deze worden in de etalage gezet op socialezaken.info, een platform van stichting De Omslag. Daarnaast brengt de afdeling ‘Social Return’ deze firma’s onder de aandacht bij leveranciers van de gemeente Amsterdam. Jaarlijks koopt de gemeente voor meer dan 2 miljard euro in via aanbestedingen. De gemeente legt contractueel met leveranciers vast dat ze sociaal gezien wat terug doen voor de stad. Een van de opties is sociaal inkopen. Contractueel wordt een bepaald percentage van de opdrachtwaarde vastgelegd dat besteed moet worden aan sociaal inkopen. Bedrijven kunnen aan deze contractuele verplichtingen voldoen door bij Fornet was- & stoomgoed uit te besteden.

Over Fornet

Al sinds 1997 heeft het merk Fornet ervaring met textielverzorging. Door middel van reiniging (vlekverwijdering) en reparatie gaat kleding langer mee en zo wordt de textielafvalberg verkleind. ECOS concludeerde dat 9 maanden levensduurverlenging de footprint van een kledingstuk 20-30% zou verlagen. Zo draagt Fornet bij aan een circulaire textielsector. Fornet is een corporate startup opgericht door Leon Wennekes. De startup levert innovatieve & duurzame textile care services aan particulieren, corporate offices en MKB bedrijven.