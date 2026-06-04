Ondanks een vol stroomnet verduurzaamt het Rijksvastgoedbedrijf de energievoorziening van twee grote kantoorgebouwen in Den Haag. Door elektriciteitsaansluitingen van deze gebouwen te combineren kan duurzame warmte en koude uit de bodem beter worden benut voor het verwarmen en koelen zonder het stroomnet extra te belasten. Dankzij een nauwe samenwerking van EnergieRijk Den Haag, Stedin en Eneco, is deze energiehub binnen bereik gekomen. “Deze gebouwoverstijgende aanpak biedt mogelijkheden om de energievoorziening van rijksgebouwen in heel Nederland onafhankelijker van fossiele energie en daarmee weerbaarder te maken.” aldus ERDH-programmadirecteur Frans Deeleman.

De gebouwen aan het Parnassusplein huisvesten onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de ACM, en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen zo’n 3.500 medewerkers. Voor het verder verduurzamen van het systeem voor verwarmen en koelen van de twee gebouwen was een extra warmtepomp nodig. Helaas bleek dit niet mogelijk omdat de contractcapaciteit voor elektriciteit van het ene gebouw onvoldoende was. Uitbreiding van dit enkele contract was vanwege het volle stroomnet (netcongestie) niet mogelijk. De oplossing is gevonden in het gecombineerd kijken naar beide gebouwen, aangezien het andere gebouw juist stroomcapaciteit over had.

Door breder te kijken naar beide gebouwen was het mogelijk een energiehub in te richten. Hierbij werken Rijksvastgoedbedrijf, Stedin en Eneco nauw samen om vraag en aanbod van de beschikbare lokale energie zo slim mogelijk op elkaar af te stemmen. De stroomcontracten van de afzonderlijke gebouwen zullen worden omgezet naar een groepscontract, een zogenaamde groepstransportovereenkomst (GTO). Zo kan het energieverbruik van beide gebouwen binnen de beschikbare capaciteit worden gehouden, terwijl er genoeg ruimte op het stroomnet beschikbaar blijft om een extra warmtepomp te plaatsen. Hiermee is de optimalisatie van de duurzame warmte-koude bron van Eneco bij de gebouwen wel mogelijk. Dit levert bovendien een groot voordeel voor de verduurzaming van de energievoorziening van de gebouwen op, want bij optimale inzet van het warmte-koude systeem is een CO2-reductie tot 124 ton mogelijk op jaarbasis.

Om de druk op het elektriciteitsnet en het totale energiesysteem te verbeteren verkennen Energierijk Den Haag en Eneco ook de mogelijkheid om de stadsbatterij aan de Rijnstraat 8 te integreren in de energiehub.

“We hebben dit soort slimme samenwerkingen nodig, waarbij we breder kijken naar de energievraag van gebouwen. Alleen zo kunnen we de groeiende vraag naar elektriciteit opvangen,” aldus Maarten Bijl, regiodirecteur bij Stedin. “We kunnen het stroomnet niet onbeperkt verzwaren, en innovatieve projecten zoals deze vormen een sleutel tot het verduurzamen van heel Nederland.”

“Bij het verduurzamen van deze twee kantoren hebben we praktijkervaring opgedaan met het opzetten en inrichten van een energiehub, maar vooral ook met het gebouwoverstijgend verduurzamen van onze kantoren. Zo komen oplossingen binnen bereik die anders niet mogelijk zijn. Wij gaan met onze partners kijken waar we deze oplossing nog meer kunnen toepassen” aldus Max Droste, directeur Strategie en Digitalisering van het Rijksvastgoedbedrijf.

Slimmer en breder kijken naar gebouwen in een bepaald gebied en het energiesystemen van warmte, koeling en stroom te zien als totaal, biedt grote kansen voor verdere verduurzaming ondanks uitdagingen in netcongestie. Wanneer we als partners in de energie nauw samenwerken in het efficiënt gebruik van onze energiebronnen en de stroomcapaciteit, is er nog veel mogelijk in Nederland,” aldus Ron Wit, directeur Warmte Eneco.