Bedrijven op bedrijvenpark De President in Hoofddorp hoeven niet langer te wachten op uitbreiding van het elektriciteitsnet. Op initiatief van gebiedsontwikkelaar SADC delen zij met een gezamenlijke energiehub sinds 1 juni hun energiecapaciteiten en maken zij groei en verduurzaming weer mogelijk. Zonder samenwerking zouden bedrijven moeten wachten met groeien of ieder voor zich investeren in dure noodmaatregelen, zoals eigen batterijen en generatoren. Daarom hebben de bedrijven op het terrein de handen ineengeslagen.

Door een slim meet- en regelsysteem delen zij sinds 1 juni een deel van de capaciteit van het net met elkaar. Zij stemmen hun energiegebruik, -opslag en -opwekking op elkaar af en benutten zo de voor hun beschikbare capaciteiten optimaal. Bij één van die bedrijven staan batterijen en generatoren van Joulz, die worden centraal aangestuurd via het energieplatform van Spectral Energy.

“Als mobiliteitspartner zitten we midden in de transitie naar elektrisch rijden, maar het succes daarvan valt of staat met betrouwbare energie-infrastructuur. Dankzij deze energiehub hoeven we niet te wachten op netuitbreiding, maar hebben we de regie weer in eigen hand en kunnen we doorpakken met onze duurzame ambities. Dit initiatief op bedrijvenpark De President toont aan wat er met lokale samenwerking toch mogelijk is.” Aldus Vincent Priem, Algemeen Directeur A-Point.

Samenwerking met Liander

De bedrijven hebben zich verenigd in Energiecoöperatie De President (ECOP) Samen hebben zij afspraken gemaakt met netbeheerder Liander om de beschikbare capaciteit te delen. In plaats van individuele contracten, werkt Liander met één gezamenlijk contract: een Groeps-CapaciteitsbeperkingsContract (G-CBC). Daardoor ontstaat ruimte voor Liander om flexibel om te gaan met pieken in het netwerk en kunnen bedrijven binnen de grenzen blijven opereren. ‘Door samen te werken aan slimme energieoplossingen, benutten we niet alleen meer ruimte op het stroomnet, maar geven we bedrijven de kans om te blijven groeien en verduurzamen. Flexibel gebruik wordt namelijk de norm. Dit soort initiatieven tonen aan dat we samen écht stappen kunnen zetten richting een toekomstbestendig gebruik van onze energienetwerken,’ aldus Ruben van Loon, regiomanager Noord-Holland bij Liander.

Slim sturen met realtime data

Het platform van Spectral monitort continu het energiegebruik, voorspelt pieken en stuurt installaties automatisch aan. Als het net onder druk komt te staan, kan Liander een capaciteitsbeperking afroepen en wordt indien nodig tijdig het flexibel vermogen van Joulz ingezet. Daardoor kunnen de bedrijven blijven draaien zonder onderbreking. Door positieve samenwerking tussen bedrijven, Liander en SADC is op bedrijvenpark De President deze innovatie tot stand gekomen. SADC heeft hierin kennis en ervaring opgedaan met de realisatie van de energiehub op Schiphol Trade Park.

‘Door deze samenwerking kunnen de bedrijven blijven groeien en verduurzamen, zelfs met een vol stroomnet” Arno Jansen, directeur Duurzaamheid van SADC en tevens voorzitter van de ECOP).

Opschaling andere bedrijventerreinen

De energiehub op De President laat zien dat oplossingen mogelijk zijn en echt kunnen werken. SADC, Liander en de deelnemende bedrijven nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en het mogelijk maken van duurzame economische ontwikkeling. De volgende stap is opschaling, zodat meer bedrijven kunnen aansluiten op het zogenaamde virtuele netwerk.