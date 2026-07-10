Stedin start een marktconsultatie naar schonere vormen van flexibel vermogen die kunnen helpen om pieken op het volle stroomnet op te vangen. De netbeheerder onderzoekt onder meer langdurige batterijopslag en generatoren op alternatieve brandstoffen, zoals waterstof of biogas. Daarmee wil Stedin het aantal beschikbare oplossingen verbreden en de inzet van tijdelijke regelbare opwek verder verduurzamen.

Op steeds meer plekken in Nederland is het stroomnet in de avonduren overvol: mensen komen in de avonduren thuis, laden hun auto op, en beginnen elektrisch te koken en verwarmen. Dat zorgt voor pieken op het lokale stroomnet. Om die pieken goed op te vangen, laat Stedin op strategische plekken installaties plaatsen die stroom kunnen produceren. Deze leveren stroom aan het net wanneer de vraag hoog is, en houden daarmee het stroomnet in balans. Momenteel gebruikt Stedin hier gasgeneratoren en 2- tot 4-uursbatterijen voor. “We willen ons keuzepalet verbreden,” aldus Valérie van Hagen, adviseur innovatie bij Stedin. “Dit is een eerste formele uitvraag om te kijken wat de markt ons kan bieden aan alternatieven.”

Schoner flexibel vermogen

Met de marktconsultatie wil Stedin onderzoeken welke oplossingen er beschikbaar zijn om de congestiepieken op te lossen, bijvoorbeeld in de vorm van langdurige batterijopslag of generatoren die draaien op waterstof of biogas.

“Kortdurende batterijopslag en gasgeneratoren hebben zeker hun nut bewezen,” vertelt van Hagen. “Maar ook voor de langere stroompieken op het net willen wij een toekomstbestendig antwoord hebben.”

Stedin kijkt nadrukkelijk naar oplossingen met zo min mogelijk uitstoot en geluidsproductie: deze zijn beter in te passen in de omgeving en dragen bij aan de energietransitie. Daarnaast onderzoek Stedin de kosten, vergunningseisen en praktische toepasbaarheid van de verschillende oplossingen.

Deze eerste marktconsultatie is bedoeld om informatie op te halen. “Wij willen de netten ondersteunen met minimale uitstoot en minimaal geluid,” zegt van Hagen. “De markt vertelt wat voor type technologie ze daarvoor in huis heeft.”

Voor de marktconsultatie is een brede vragenlijst opgesteld waarmee de netbeheerder kennis wil opdoen over de financierbaarheid, duurzaamheid en de technische specificaties van allerlei technologieën. “De vragen variëren van ‘wat is de kostprijs’ tot ‘welke vergunningen zijn er nodig om deze te plaatsen’. Onze kennisbehoefte is groot. Hoe meer informatie we hebben, des te beter we weten of en hoe we overgaan op een aanbesteding. Daarom is het cruciaal om de markt goed uit te vragen.

Voorbereiding op 2027

De uitkomsten van de marktconsultatie bepalen of en hoe Stedin in 2027 over gaat tot aanbesteding in 2027. Het doel is om dan op drie plekken in het verzorgingsgebied verschillende technologieën te testen, en daarmee drie keer 10 MW aan flexibel vermogen te ontsluiten. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van 6000 huishoudens.

Als dit succesvol blijkt, wil Stedin dit verder opschalen. Stedin heeft naar verwachting zo’n 500 tot 1000 MW aan flexibel regelbaar vermogen nodig in de komende vijf jaar.