Return kondigt een lange termijn samenwerking aan met pensioenbelegger APG, namens pensioenfonds ABP, een van ’s werelds grootste pensioenfondsen met circa €590 miljard aan beheerd vermogen. APG investeert €300 miljoen groeikapitaal in ruil voor een minderheidsbelang, waarmee Return haar Europese energieplatform verder kan uitbreiden. Vóór deze transactie was er al een vergelijkbaar bedrag geïnvesteerd in Return’s kernactiviteiten. Return helpt energieportfolio’s beter in balans te brengen, zorgt voor meer flexibiliteit en vermindert congestie op het net. De transactie werd in oktober 2025 ondertekend en zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder, naar verwachting tegen het einde van het jaar worden afgerond.

Inspelen op de groeiende behoefte aan netstabiliteit

De snelle groei van duurzame energie zorgt in heel Europa voor schommelingen in vraag en aanbod van elektriciteit. Return brengt partijen bij elkaar via grootschalige energieopslag en een datagedreven platform dat inzicht biedt in waar energie beschikbaar is en waar capaciteit nodig is. Zo ondersteunt Return een slimmer, stabieler en beter verbonden energienetwerk.

“De samenwerking met APG is een belangrijke stap richting een meer verbonden en veerkrachtig Europees energiesysteem,” zegt Willem-Jan Schutte , oprichter en CEO van Return. “Samen kunnen we het huidige versnipperde energielandschap omvormen tot een systeem dat écht werkt, voor klanten, de samenleving en het klimaat.”

Gedeelde visie op duurzame en systeemgerichte groei

APG’s investering sluit aan bij haar strategie om te beleggen in duurzame infrastructuur die bijdraagt aan stabiele, lange termijn rendementen én aan de klimaatdoelstellingen van Europa.

“Grootschalige batterijopslag is essentieel om duurzame energie betrouwbaar te integreren en het volle stroomnet te ontlasten,” zegt Bart Saenen , Senior Investment Director bij APG. “Return’s geïntegreerde platform en langetermijnvisie maken het een solide partner voor het versterken van de Europese netstabiliteit.”

Return verbindt energieklanten, technologie en data om het energiesysteem efficiënter te maken. De samenwerking met APG versterkt Return’s rol als onafhankelijke speler die markten, infrastructuren en gebruikers dichter bij elkaar brengt.

“ De energietransitie vraagt om samenwerking, ” zegt Sjoerd Bazen , Managing Director bij Return. “ Met APG creëren we de ruimte om prestaties te verbeteren en waarde toe te voegen voor markten én maatschappij. ”

Opschalen van batterijopslag in heel Europa

Actief in Nederland, Duitsland, België en Spanje, heeft Return 70 MW aan operationele opslagcapaciteit in Nederland en nog eens 450 MW in aanbouw, waaronder de Mufasa- en Antares-locaties. Met ruim €2 miljard aan langlopende klantencontracten werkt Return toe naar een pan-Europees netwerk van circa 5 GW in 2030, waarmee duurzame energie betrouwbaarder en flexibeler wordt ingezet.

Bij de transactie werd Return geadviseerd door Santander CIB (lead financial advisor), KPMG (finance & tax), Allen & Overy Shearman (legal), Baringa (market intelligence & commercial advisor) en DNV (technical). APG werd geadviseerd door Nomura (lead financial advisor), Greenberg Traurig (legal), Timera en Montel (market intelligence & commercial advisor), RINA (technical) en Deloitte (finance & tax).