Vandaag kondigen DLL, een wereldwijde vendor finance organisatie, en Alfen, een toonaangevende leverancier van energieoplossingen in Europa, een samenwerking aan om de implementatie te ondersteunen van The Battery Mobile X, het nieuwste mobiele energieopslagsysteem van Alfen, in belangrijke Europese markten.

Deze samenwerking heeft als doel bedrijven die de energietransitie willen versnellen, toegang te bieden tot financieringsoplossingen voor mobiele batterijopslag. Te beginnen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door een gefaseerde uitrol naar andere geselecteerde Europese landen.

“Ons financiële partnerschap met Alfen onderstreept de strategische focus van DLL op het mogelijk maken van schaalbare energieopslagsystemen”, aldus Gulkiz Bayrak, Global Commercial Lead, Energy Transition bij DLL. “Samen willen we de huidige beperkingen op het gebied van nettoegang en -capaciteit aanpakken, terwijl we de barrières voor implementatie verminderen en hun klanten helpen sneller en efficiënter toegang te krijgen tot betrouwbare energieoplossingen.”

TheBattery Mobile X van Alfen is een innovatief en betrouwbaar multifunctioneel mobiel energieopslagsysteem dat een stevige en schaalbare oplossing biedt voor netbalans, evenementenstroom en energiebehoeften op bouwplaatsen. Met het plug-and-play-ontwerp en duurzamere werking ondersteunt het een breed scala aan gebruiksmogelijkheden in een veranderend energielandschap.

De aankondiging van deze samenwerking viel samen met de deelname van DLL en Alfen aan KEY – The Energy Transition Expo, die van 4 tot 6 maart 2026 werd gehouden in het Rimini Expo Centre in Italië.

“We zijn enthousiast over onze samenwerking met DLL, om onze mobiele batterijoplossingen toegankelijker te maken in heel Europa”, aldus Stephanie Schockaert, Sales Director Energy Storage Solutions bij Alfen. “Dankzij deze samenwerking kunnen we onze klanten de financiële flexibiliteit bieden om onze oplossingen in te zetten waar en wanneer dat het meest nodig is. DLL kent onze oplossingen door en door en kan daardoor snel handelen.”

De samenwerking ondersteunt de gedeelde visie van beide bedrijven om een duurzamere en veerkrachtigere energietoekomst mogelijk te maken. Door gebruik te maken van de diepgaande branchekennis van DLL en de bewezen technologie van Alfen, wil het initiatief de implementatie en uitbreiding van oplossingen voor de energietransitie in heel Europa versnellen.